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12/05/2023

坦承內心傷痛 大S認與汪小菲婚前4日小產

#大S #汪小菲 #徐熙媛 #流產
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　　【晴報專訊】台灣藝人徐熙媛（大S）跟前夫汪小菲的離婚風波沒完沒了，近日有當地雜誌踢爆大S與汪小菲在三亞舉行婚禮前數日不幸流產，大S前晚透過律師發聲明承認事件，坦言兩度經歷小產非常傷痛，又謂今次發聲明是不希望大家以訛傳訛。

 

　　徐熙媛與汪小菲於2021年底離婚，但是非不斷，近日有台灣媒體爆料，指大S舉行婚禮前曾不幸小產。大S前晚在聲明中，承認2011年因腹中胎兒死亡，必須中止懷孕，但由於當時跟汪小菲的三亞婚禮在即，故在手術後四天，她忍痛照樣行禮。婚後，大S先後誕下女兒玥兒和兒子希箖，但2018年懷第三胎時再次流產。聲明說︰「2018年4月2日徐熙媛女士於婦產科回診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術。」

 

大S與汪小菲已離婚一年多，但至今仍風波不斷。（資料圖片）

 

　　大S第二度流產後，因撞正內地節目《幸福三重奏》飛台北的拍攝工作，她在無法推搪下，流產後僅七日便要開工，當時觀眾看到她在節目首集中狀態不佳，原來背後有苦衷。聲明說︰「（大S）已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛，筆墨難以形容。」

 

享受踏實幸福

 

　　聲明指，因離婚事件搞到滿城風雨，對於為社會帶來負能量，大S深感抱歉，希望事情可盡快平息，「徐熙媛女士現在的生活很簡單，也很享受目前恬淡踏實的幸福，一切該走法律程序的部分也都交由律師事務所處理，今日週刊報道的出處來源並非來自大S工作室，發此聲明只是不希望大家以訛傳訛，以正視聽外，更希望所有的母親，尤其經歷喪子之痛的母親，母親節快樂。」事實上，大S的兩個孩子得來不易，她懷女兒玥兒時，一度發胖至80公斤重，但愛美的她一於少理，以安胎為重；懷第二胎時，她曾因嚴重宮縮及對止痛藥物過敏，導致生產過程中短暫缺氧、昏迷，被送往ICU治療。

 

大S跟現任丈夫具俊曄十分甜蜜。（資料圖片）

 

大S十分疼錫一對子女。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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