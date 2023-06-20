揭性騷擾開直播認錯 黃子佼攬炒爆大小S有不良嗜好

【晴報專訊】近日「#MeToo」風波直捲台灣演藝圈，一名女網紅稱十年前17歲時，遭一名演藝圈大前輩在車內強吻及哄騙拍裸照，外界矛頭直指名主持黃子佼（佼佼）。隨後，佼佼開直播承認是涉事男主角，他道歉後，更毀滅式爆料暗示徐熙媛（大S）、徐熙娣（小S）有不良嗜好，片中更提及大S現任丈夫具俊曄、吳宗憲和曾國城等藝人。台灣媒體報道，指佼佼疑似自殘入院，太太孟耿如離開醫院時受訪，對佼佼不離不棄，表示會與他一起面對。

佼佼在直播中首以真面目高髮綫示人，直認過去戴假髮。

黃子佼昨日在直播中承認過去的惡行，直指自己心理變態，又透露自己的「變態種子」是源於年幼時目睹母親出軌，以及成長時對性的疑惑等。同時他毀滅式大爆台灣藝人有不良嗜好及私生活混亂，並點名前女友徐熙娣和姊姊徐熙媛有不良嗜好，更迫他一起染上惡習。「如果我逃不過，為甚麼他們能逃得過，我管你們去死，反正也沒人管我去死。」佼佼又指認識太太孟耿如這十年來，很努力地想改變自己，「生了孩子後我又再更努力，但很多事情都改變不了，已經發生。耿如還年輕，很多路可以走，可以重新來過，只有我應該不可能有機會重來。」震撼兩岸三地娛樂圈。

佼佼和年輕19年的孟耿如於2020年結婚，囡囡剛滿一歲，其顧家好男人形象一鋪清袋。（IG圖片）

太太孟耿如︰一起彌補錯誤

佼佼原定昨日為余曼曼的新碟記者會任司儀，但臨時取消出席，又刪掉片段及失聯，有傳佼佼疑似酒後自殘被送院，目前情況穩定。太太孟耿如離開醫院時受訪，一度落淚，她其後發聲明指：「佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。謝謝大家關心，目前佼還在檢查當中，請給空間我們把事情釐清，再給大家更好的答覆……我們是一家人，我一定會陪着他一起面對、一起彌補錯誤。」

至於小S和大S透過經理人公司發聲明，「本公司將對黃子佼所有不實的指控，將保留法律追訴權利。」同時強調大S心臟不好，不可能有不良嗜好，最後請佼佼保重身體，祝他早日康復。而被佼佼在片中點名的吳宗憲受訪時稱很擔心對方，至於被佼佼指欠錢，吳宗憲則表示會交給法院還他清白。





大S（左）和小S齊發聲明否認佼佼的指控。（資料圖片）