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23/06/2023

港姐26強面試同步拍真人騷 「金髮蔡思貝」Juliana谷胸搶晒鏡

#Debbie #金髮蔡思貝 #趙穎琪 #莊子璇 #趙璧渝 #香港小姐 #2023香港小姐競選
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　　【晴報專訊】《2023香港小姐競選》昨日舉行第三輪面試，合共26位侯選佳麗出席。大熱人選「金髮蔡思貝」Juliana、年僅21歲的莊子璇、獲前港姐冠軍雷莊提名的Michelle均順利入圍，當中Juliana以谷胸戰鬥格現身，亦有佳麗買定排骨飯，食飽飽再面試。

 

 

冷艷Juliana性感上陣，一落車已非常吸睛。

 

　　無綫在昨日面試期間，同步拍攝真人騷節目，佳麗要穿上泳裝及才藝表演。昨日不少佳麗拖喼到場，「金髮蔡思貝」Juliana穿上黑色谷胸晚裝，盡顯驕人身材，她看來信心十足，似乎勝券在握；獲前港姐冠軍雷莊提名的「火辣學霸」Michelle，則以粉紅色吊帶裙現身，她自言會表演空中瑜伽，提到她曾表示愛吃雪糕，問她今次會否食定「勝利雪糕」慶祝入圍？她笑說︰「自己鍾意食雪糕啫，不過依家都減緊肥，已經瘦咗兩公斤，都有信心入圍。（雷莊有無畀貼士？）無。」

 

獲雷莊提名的Michelle正努力減肥。

 

晉身決賽簽約5年

 

　　另一大熱人馬「翻版蔡依林」莊子璇穿上粉紅色露肩晚裝到場；無綫藝員趙璧渝則陪同妹妹趙穎琪面試。而「為食Debbie」更自備排骨飯，先醫肚再面試。對於有指無綫要求入圍決賽的佳麗，需要簽署長達五年的合約，面試佳麗Jessica承認此事，問到會否辭去正職做藝人？她只說：「到時再諗。」

 

選美入行的趙璧渝（左）傍實妹妹趙穎琪，想必傳授不少面試貼士。

 

Debbie帶定排骨飯醫肚。

 

21歲莊子璇有清純初戀feel。

轉載自: 晴報

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