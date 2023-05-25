一度擔心被睇厭 馬國明升呢福將靠運氣

【晴報專訊】馬國明（馬明）、黃嘉樂和趙璧渝等，昨日出席劇集《法言人》祝捷會，被封為「收視福將」的馬明，近日忙於拍攝新劇《新聞女王》，他大讚對手佘詩曼，「同佢拍戲好正、好享受，佢係一個好好嘅對手，又好照顧大家，得閒又會請大家食嘢。」

馬明坦言近來趕拍新劇《新聞女王》十分辛苦。

昨日祝捷會上宣布《法言人》大結局錄得25.3點收視，成為無綫今年九點半時段劇集結局的收視冠軍。男主角馬國明對劇集報捷，感到十分開心，「監製家豪哥（劉家豪）話九點半劇集好少咁好成績，所以有呢個成績，都有啲驚喜。」之前播出的《隱形戰隊》同樣有好收視，連續兩套主演的劇集創佳績，馬明被封為「收視福將」。馬明笑謂︰「我無諗過《法言人》同《隱形戰隊》一樣，觀眾咁受落，係有啲運氣，依家呢套收視仲要好過上一套，最初都驚出得太密，怕觀眾又見到我會覺得悶。（成為收視福將？）做得咁辛苦都係想觀眾鍾意睇啫，福將就唔敢講，係好運啫。」

《法言人》收視報捷，於myTV SUPER七天跨平台，總直播點擊率約440萬觀看人次。

趙璧渝喊住感謝監製

已約滿離巢的黃嘉樂在台上多謝家豪哥給予演出機會，而劇中拍檔趙璧渝則謂從沒想過自己佔戲甚多，既感到壓力，又擔心做得不夠好，一度激動得邊講邊喊。其後二人一起受訪，嘉樂一再感謝家豪哥︰「一路以來畀咗好多機會我，而且一套比一套多戲份，我仲被角色感染變得性格開朗咗，當然變得開心最大原因係我太太啦，（太太腳頭好？）絕對係。」趙璧渝爆料︰「嘉樂太太好大方，會將我哋嘅演出cap圖，又問點解無咀戲。」嘉樂即說︰「太太好鍾意睇我拍kiss戲，又要嬲又要睇。」





黃嘉樂和趙璧渝這對CP很受歡迎。