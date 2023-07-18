陳奕迅台灣小巨蛋賀入行28周年 Eason不要化粧品不要車 求鹹水雞贊助

【晴報專訊】陳奕迅（Eason）前晚在台灣小巨蛋舉行第二場《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》，剛好是他入行28周年紀念日，翌日更獲安排休息一天。Eason面對台灣樂迷，再次「吹神」上身，發揮講不停的本領。他戲言希望獲得鹹水雞的贊助，「化粧品我不需要了，因為我五分鐘便溶掉了，汽車、甚麼甚麼都不需要，我只要鹹水雞贊助，下一次是豬血糕！」笑爆全場。

Eason獲團隊送上氣球，慶祝入行28周年。

前晚正值是陳奕迅入行28周年，他表示當天是一個重要日子，「7月16號對香港人來說，非常重要，可以拿到第二期2,000元的消費券。」他表示還有另一個重要日子，「1995年7月16號是第14屆新秀歌唱大賽總決賽，當天晚上參賽者，一號楊千嬅拿不了冠軍，最後由六號陳奕迅獲得。」Eason表示在人生一個重要紀念日，跟歌迷度過感到很有意思。另外，他又談及歌神張學友，「1999年6月15號，我第一次在紅館開演唱會，當天我要唱我的參賽得獎歌曲，我記得我正想開口，舞台的右面走了一個人出來並唱着歌，我被我的偶像學友嚇倒了，沒想到他會出現在我的演唱會中。」說罷他唱出張學友的歌曲《望月》。

演唱會變棟篤笑

繼首場歌迷砌出「WE LOVE EASON」大型砌圖，前晚歌迷舉起各式各樣的巨型紙牌，當中有寫上「三屆金曲歌王」、「明天放假，今晚唱到天亮」、「鹽水雞等你」等等。Eason即笑謂︰「你們對我的愛，我感受到了。大家知我喜歡吃鹹水雞，都送到後台，還把我的頭像印在鹹水雞的盒子上，台灣藝人應該沒有這種福利吧。」Eason戲言希望能獲得鹹水雞贊助，有歌迷大叫立即把鹹水雞送上舞台，他笑謂︰「要多菜，現在年紀大消化不是很好，吃兩口雞夠了，吃多些菜。」十分搞笑。

Eason忽然伏在台上，搞笑謂︰「你看不到我。」

Eason向觀眾送上飛吻，以答謝大家對他的愛。

Eason不停跟台下觀眾互動，令現場氣氛高漲。