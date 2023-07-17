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17/07/2023

大熱香胤宅《全民造星V》奪冠 魏念恩Nathan勁多負面新聞開賽前半小時宣布退賽

#全民造星V總決賽 #黃家灝 #Nathan #魏念恩 #Lyman #香胤宅 #陳鎮亨 #亨仔 #KC
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　　【晴報專訊】《全民造星V總決賽》昨晚圓滿落幕，十強參賽者魏念恩（Nathan）賽前飽受負面新聞影響，開賽前半小時宣布退賽。至於大熱門香胤宅（Lyman）在觀眾投票中以大比數勝出，最後不負眾望順利奪冠，亞軍及季軍分別由黃家灝（KC）及陳鎮亨（亨仔）奪得。

 

Lyman爆衫曬肌，盡顯舞台魅力，結果順利勝出。

 

　　今屆參賽者爆出不少負面新聞，魏念恩被爆女友Jessie於五月墮樓身亡，前日女方家屬爆料，指Nathan提出分手後，仍不停向女方借錢，並要求對方刪掉IG的拍拖證據，令Nathan形象破產。備受抨擊的他開騷前突宣布：「我決定退出今晚（昨晚）嘅總決賽，為各單位帶來不便好對唔住，我會盡快交代事情。」現場的Nathan粉絲傷心痛哭，又主動拮爆應援氣球，立即清理現場布置。

 

Nathan於比賽前約半小時，宣布退賽。（IG圖片）

 

　　昨晚只剩九位參賽者繼續比賽，同樣是非纏身的王鋒與COLLAR成員邱彥筒（Marf）大跳勁舞，不過被Marf搶晒鏡。大熱香胤宅與嘉賓李炘頤（Alina）表演百老匯式歌舞，Lyman加入手語元素，他自爆一邊耳朵聽力不健全，但仍無阻他表演的決心。立志成為跳舞明星的田曜誠（Tsoul）與MIRROR隊長楊樂文（Lokman）合作，獲首回合評判最高分；另一大熱黃家灝（KC）則與女友楊安妮（Win Win）拍住上。

 

Lyman爆衫搶分

 

　　在個人表演次回合，Lyman跳唱王嘉爾快歌《Cheetah》，以露腰裝上陣的他邪氣十足，更狂野爆衫露兩點，冧得現場觀眾尖叫，成功搶回不少分數。陳鎮亨繼首回合大曬唱功後，在次回合大唱band sound；KC則表演以外星人為主題的舞蹈。綜合觀眾投票及評判分數，Lyman及KC同分，但Lyman以較高的觀眾投票勝出奪冠，KC得第二，亨仔亦以較高的觀眾投票險勝Tsoul及王希晉得季軍。

 

王鋒與《造星IV》冠軍Marf大跳勁舞，Marf反而變成主角。

 

亞軍KC與Win Win情侶檔演出。

 

季軍亨仔昨晚大曬巨肺唱功。（電視截圖）

 

Alina大爆與Lyman以廣東話和英文溝通，經常鬧出笑話。（電視截圖）

 

Lokman與Tsoul表演第一回合後，獲評判給予最高分。

 

轉載自: 晴報

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