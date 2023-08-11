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11/08/2023

炎明熹吸金力驚人自覺要理財！擁人生首張信用卡為升大學做好準備！Gigi：想去O Camp識新朋友

#Gigi #炎明熹 #信用卡 #中銀香港
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　　【晴報專訊】快將榮升大學生的炎明熹（Gigi）吸金力驚人，有指她近月中港兩邊走工作，已經狂賺500萬元，相當厲害。年僅18歲的她自覺要為升學及理財做好準備，所以最近成為中國銀行（香港）（「中銀香港」）「理財TrendyToo」客戶，在中銀香港開設了成年後首個銀行賬戶。Gigi對大學生活十分期待，希望百忙中能抽空參加O Camp，認識新朋友。

 

雖然Gigi豬籠入水，但貫徹其慳妹性格，花錢謹慎之餘又學習理財，認真乖女。

 

　　炎明熹日前專誠到中銀香港開設首個銀行賬戶，在銀行職員細心協助下，下載及使用中銀香港手機銀行應用程式，她日後無論身在何地，都可以透過手機銀行處理日常理財需要。原來今次是Gigi成年後首個開設的銀行賬戶，更申請了人生中的第一張信用卡，「準備文件嚟開戶口時，忽然有啲莫名其妙嘅緊張，成件事充滿儀式感，感覺自己終於係成年人，真係大個女！」

 

Gigi到中銀香港開設個人賬戶，笑言過程充滿儀式感。

 

Gigi告別中學生涯，為升大學做好準備。（IG圖片）

 

擁有人生首張信用卡

 

　　有傳Gigi的出騷價狂升1.5倍達50萬元，不過身為「新一代慳妹」，她自言如今開了戶口，可以隨時管理自己財富，反而花錢方面更加謹慎；同時她會更留意銀行服務優惠及信用卡著數，乖巧又精明。Gigi即將升讀理工大學時裝及紡織學院時裝（榮譽）文學士組合課程，她笑言興奮又期待，更早已準備好入學註冊所需的文件及學生相。她說︰「如果工作檔期許可，我都好想參加O Camp，希望識到新朋友，又可以跟同學交流理財心得。」中銀香港為了將自主理財概念帶入校園，除了透過線上方式向同學們發送理財攻略，亦跟本地多間大學學會合作，舉行路演及理財分享會；同時推出大專生專屬優惠，吸引學生們及早理財。

 

中銀香港推出大專生迎新優惠，獎賞高達3,600元。

 

下月演出水上音樂會

 

　　Gigi即將迎來人生另一個里程碑，就是將於今年底舉行首次個人演唱會；她在9月9日亦會演出「理財TrendyToo」火熱呈獻的《TrendyToo SPLASH！》水上音樂會，「我喺《TrendyToo SPLASH！》會為大家帶嚟更多輕快歌曲，打造一個high爆嘅party night！」現時有大專生迎新優惠，由即日起至10月31日，大學及專上院校全日制學生全新開立中銀香港「智盈理財」或「自在理財」，不但可享高達港幣3,600元的精采優惠；於8月19日或之前完成指定任務，更有機會獲得《TrendyToo SPLASH！》門票4張，欣賞Gigi以及人氣女團Lolly Talk、《全民造星V》型男鼓手雷濠權（Jason）及「做工佬」梁瑋城（Ritchie）等偶像的精采演出！

 

Gigi下月聯同Lolly Talk、《造星V》Jason Loi及Ritchie等，演出《TrendyToo SPLASH！》音樂會。

轉載自: 晴報

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