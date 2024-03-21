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21/03/2024

《愛回家》三太嫌同事手信似廚餘！疑影射余德丞密實袋裝芒果乾當手信！被Do姐斥︰冇心肝

#鄭裕玲 #樊亦敏 #開心速遞 #娛樂 #手信 #晴報文章 #余德丞
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Text: 娛樂組 Photo: 電視截圖、FB

　　《愛回家之開心速遞》經常從社會或娛樂新聞取材，劇情搞笑貼地。昨晚（19日）一集，三太（樊亦敏飾）因無份收到接龍員工手信而呷醋，後來發現全因她曾嫌棄同事的手信似廚餘，跟早前余德丞將「食剩芒果乾」送Do姐（鄭裕玲）事件，有異曲同工之妙！

 

 

　　昨晚一集中，三太眼見接龍上下，人人收到David（湯盈盈飾）送贈的日本手信，連機械人「新豪仔」都有禮物，唯獨三太乜都冇。三太想盡辦法務求有手信收，包括主動送上手信給同事、打探已請假準備去旅行的員工名單等，但最後仍然無人送上手信。

 

 

　　後來，三太逼熊若水（呂慧儀飾）說出真相，原來三太當年曾嫌疑俊華（羅鴻飾）送上的菲律賓芒果乾！事緣俊華用密實袋將芒果乾分裝送給同事，但因零包裝，被三太當眾嫌棄：「嘩，廚餘呀？當我垃圾回收桶呀？送畀我，真係離譜，我唔要呀！」一眾同事以為芒果乾是俊華食剩，原來是他精心種芒果樹，等待收成再曬成果乾，自此之後無人夠膽送便宜手信給三太。

 

　　芒果乾劇情似足余德丞送「食剩」手信事件！去年底，余德丞去完泰國旅行，帶來芒果乾做手信，送給《口水多過浪花》主持拍檔Do姐、余迪偉及傑朱。原來余德丞用密實袋重新裝過芒果乾，被Do姐在大氣電波公審：「好差呀啲手信，唔係一包完整，好似喺屋企食剩嘅…你以為好矜貴得嗰幾廿塊芒果乾，我就率先即刻食啦，甜到漏呀！難食呀！」余德丞解釋芒果乾太大包而分裝，Do姐反駁：「每人得一『pat』！」直指余德丞冇心肝。《口水多過浪花》專頁隨後上載余德丞的芒果乾照片，留言：「余德丞非常大方得體，去完泰國，買咗呢『小半包』芒果乾畀我哋口水多過浪花全體仝人。」事後余德丞送上豬肉乾補鑊，但已成網民笑話。

 

 

轉載自: 晴報

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