楊千嬅做《中年好聲音2》決賽評判惹爭議！伍仲衡被拖落水反擊：冇常識嘅人先會覺得做評判要唱歌好聽！

《中年好聲音2》今個星期日將會舉行決賽，最後七強參賽者將會爭奪冠、亞及季軍殊榮，大家都非常緊張，努力排練，希望在決賽中能夠盡情表現。近日，《中年好聲音2》公布蔡琴和楊千嬅分別擔任當晚的表演嘉賓和評判，即時引起網友議論紛紛，部分網友認為楊千嬅歌唱實力在最後七強之下，「未夠班」做評判。

評判之一的伍仲衡發現自己在討論區被拖落水，不甘示弱截圖兼回應，該網友留言說：「其實千嬅嚟做評判都要比（被）你哋鬧？你要搵晒啲唱歌好掂嘅？仲要千嬅唱歌根本唔差，國內咁多歌手佢都可以咁紅，證明唱功！佢喺國內開演唱會門票秒殺，證明人氣！請佢做嘉賓有何不可？難道伍仲衡識唱歌？」躺著也中槍的伍仲衡公開回應網友，語帶「寸嘴」說：「冇常識嘅人先會覺得做歌唱比賽評判一定要唱歌好聽！」

伍仲衡多年來都擔任音樂監製的工作，近年因開LIVE直播和擔任《中年好聲音》評判的工作而走紅，以往大多數在LIVE直播中伴奏，但表演慾愈來愈強大，在演唱會和任何直播都經常開金口唱歌，雖然唱得不是特別出色，連好友周國豐都嫌棄，不過他多次解釋自己喜歡唱，不喜歡聽的人就請離開。他在直播期間都多次提到其實擔任評判不一定要唱歌好聽，但應以音樂監製的角度都聽音準和選曲。

不少網友都紛紛留言力撐伍仲衡，「呢段嘢，重點不是楊千嬅，重點係話伍仲衡唔識唱歌。」、「伍Sir躺著也中槍」、「伍Sir唔識唱歌又如何？識得教識人多就夠喇！」等等。不過亦有網友認為伍仲衡的回應暗藏念意，留言說：「即係你都同意嗰位歌手唔唱得？」、「言下之意即係…」、「問題唔係喺識唔識唱歌，係夠唔夠班，楊千化…」等等。