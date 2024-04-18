逆天奇案2 | 54歲梁小冰隔26年再拍無綫劇！為角色化老妝激減16磅！仲有BabyFat：襟老唔襟瘦

《逆天奇案 2》前晚一集，相隔 26 年再拍無線劇的梁小冰終於登場。劇情講述升職在即的莫 Sir（李國麟飾）帶隊執行任務期間，在廟街重遇變得落泊又蒼老的「舊情人」阿蘭（梁小冰飾）。原來莫 Sir 當年曾擔任臥底，並於潛伏期間認識黑幫頭目侯世秋（彭廸安飾）妹妹侯淑娟，更不自禁對淑娟情愫暗生；之後莫 Sir 因受上司威逼，無奈下利用淑娟對自己的感情套取情報，雖成功瓦解黑幫，卻同時毀了淑娟一生。

自暴自棄的淑娟最終因犯事在外地受了30年牢獄之災，重獲新生後改名阿蘭並於廟街擺檔，可惜卻受到其他檔主及黑幫欺凌，原本已萬分自責的莫Sir見狀更覺心痛，遂喬裝前往與阿娟見面，可惜卻搞出另一大頭佛…重遇 30 年前老友最開心小冰在劇中飾演的阿蘭因歷盡不幸，令樣子看上去比真實年紀大很多，40多歲的年紀不但已滿頭白髮，同時亦滿面皺紋，比起現實中已年屆54歲的靚靚小冰樣子更要老一截，令網民大嘆造型有驚喜！小冰受訪時亦坦言自己之所以一口答應監製邀請演出，全因角度夠晒高難度。小冰說：「唔經唔覺都主演咗 50 幾部作品，作為演員梗係想所有角色都演吓，呢個角色好有挑戰性，大家都會諗我會演CEO 高層呢啲角色，呢個角色無論遭遇同造型都夠晒估唔到。」小冰續指今次拍攝最開心是重遇多年老友：「監製、導演、攝影師同造型師全部起碼識咗 30年，我覺得呢個團隊超晒班！」

談到老妝上妝過程，小冰笑言不足半小時便完成：「化靚妝就要個半鐘，化醜妝只需半個鐘，因為化妝師好犀利，佢哋擺咗半打架生喺枱，一嚟就不停係咁噴，之後再逐條逐條將頭髮畫白，最緊要係夠大刀闊斧。」小冰續指由於監製想於劇集播出前盡量保密「老妝」造型，故小冰為了配合保密也花了不少心力：「好似我化咗妝後有好多演員要求合照，我都要諗好多原因去拒絕，因為唔想曝光個妝，造型一曝咗光就會令到觀眾冇晒驚喜。」小冰又笑言是次拍劇有不少難忘事：「喺廟街嗰度拍攝，因為又要搬嘢又盛，係熱到由頭濕到落腳，同埋嗰度棵樹啲雀屎係不斷跌落嚟！」

小冰又大爆為了角色刻意減磅：「我喺 2023 年 1 月最高峰（體重）係 132 磅，其實我本身都想減肥嘅，點知家豪哥同志江打電話嚟邀請我，令我更加有動力去減。拍攝嗰陣我減到 116 磅左右，我依家就已經減到 104 磅，簡直係重生一樣！」小冰大嘆 Baby Fat 搞到「襟老唔襟瘦」：「就算我瘦到成條藤咁，塊面都係肥肥地，要去到參選時 93 磅嗰陣先會睇落係瘦。」今晚一集，小冰將會與真．老公陳嘉輝有更多對手戲，嘉輝哥更會捲入一單藏槍案，而兩公婆原來曾經都合作過一個劇集《孤星劍》，雖然是古裝劇，但兩人排除萬難都要走在一起，非常感人的演出。