【FOCUS】任正非籲「活下來」 自由現金流為王

過冬、寒意、瘦身。70年代式滯脹山雨欲來,最新加入看淡的,是中國通訊巨擘華為的創始人任正非--2023年甚至到2025年,全世界的經濟都不可能轉好,加上疫情影響,全球應該沒有一個地區是亮點,一定要把「活下來」作為最主要的綱領。

全球衰退將至,消費一葉知秋

全球經濟衰退警號大作,標普全球周二(23日)公布,美、歐、日8月綜合PMI齊躺平收縮,分別報45、49.2、48.9;受高溫限電、疫情反彈夾擊的中國,將於下周揭盅的8月製造業PMI,亦大概率延續7月的低於臨界點。

增長乏力、通脹高企、信心低迷,這一次情況會有多久、多糟?特斯拉首席執行官Elon Musk認為,衰退大約需要12至18個月;摩通首席執行官Jamie Dimon預測,多達30%的概率出現比嚴重衰退更壞的情況;以眼光獨到著稱的任正非似更悲觀,警告全世界的經濟在未來3到5年內都不可能轉好,應該沒有一個地區是亮點,消費能力會有很大幅度下降。

消費大降,從諸多行業巨頭的業績足見一斑。繼阿里(09988)、騰訊(00700)季度收入分別首現零增長及負增長後,剛公布業績的京東(09618)亦錄有記錄以來最慢增長(5.4%)。至於手機銷量曾經坐上全球頭把交椅的華為,上半年消費者業務收入按年跌逾25%,相比2020年同期更暴瀉逾60%。

不要再講故事,叫停盲目擴張

怎麼辦?77歲的任正非就指,未來三年要把「活下來」作為最主要的綱領,生存基點要調整到以現金流和真實利潤為中心,不能再僅以銷售收入為目標;不要再講故事,一定要講實現;盲目擴張、盲目投資的業務要收縮或關閉;獎金升職升級與經營結果掛勾,讓寒氣傳遞到每個人。

此跟橋水創始人Ray Dalio「高配質量,低配增長(overweight quality and underweight growth)」,以及Elon Musk「負現金流的公司需要消亡(companies that are negative cash flow need to die)」的觀點似不謀而合。

鑑於此,瘦身成為企業過冬的不二之選。普華永道對700多名美國高管的調查顯示,一半受訪者表示正在裁員/計劃裁員/凍結招聘。繼Netflix、Shopify、Robinwhood、Coinbase、摩通等後,實體經濟範疇的健身器材生產商Peloton、在線家具零售商Wayfair、福特汽車等亦不能幸免。

從加槓桿、擴規模、狂燒錢,到收縮非核心業務、出售非核心資產、限制非核心投資,面對經濟大系統開啟階段性巨變,企業、家庭、個人,一切勢反璞歸真至自由現金流。