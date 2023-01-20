年近歲晚，快將消逝的虎年對整個人類都不是利好的一年，希望兔年世界減少爭執，共建和諧社會，經濟再度繁榮。

這13年來，我寫了近1300篇評論，有不少是關於香港的，但近年我認為香港的情況很受中美關係的影響，要了解香港，便不能缺少對內地及美國的研究，例如2019年的黑暴，便與美國支持的境外顏色革命套路脫不了關係，香港政府當時對此認識不足，今天若仍不注意美國社會的動態，便隨時可又再中招。

分析美國及西方國家還有另一重要意義，便是她們的社會問題叢生，其積累的成敗經驗，對香港的發展頗有參考及警惕作用。

排華歷史 搬起石頭砸自己腳

近日美國有幾個事件與種族歧視有關，值得我們注意。種族歧視在美國不是新聞，但有些事件還是使人側目。第一件事是在Bloomington的印第安納大學，有一名亞裔女生在巴士上等候下車時，被一名不認識的56歲白人婦人揮刀連刺頭部數次，身受重傷，而該名婦人竟聲稱這是為了要減少一名摧毀美國的人，自以為替天行道，毫無悔意。

第二件事是周日（15日）有一對姓高似是香港移民的老夫婦，從加州跑到紐約市，接受《紐約時報》訪問，悲痛緬懷一年前在紐約地鐵站候車時，無端被人推下車軌身亡的40歲在金融界工作之女兒。乘坐紐約地鐵的亞裔常被人推下路軌，從前其實也已經多次發生。

（istock）

此等種族歧視由來已久，1882年美國國會還通過了一條排華法（Chinese Exclusion Act），10年內禁止中國人入籍美國，亦對中國人移民美國設諸多限制，其後此法例被多次延續，直到1943年才稍為放寬。要知道，當年立法時，正值華人對美國的鐵路建造作過巨大的貢獻之後，而華人工資亦規定只能是白人的一半，美國政府此舉正是兔死狗烹。

近日有哈佛及西北大學的著名經濟學家，用現代定量研究方法發現，這個排華法不單不道德，還是搬起石頭打自己腳之舉，當年華人勞工與美國勞工的互補性很強，不准華人移民，反而大大破壞了美國勞工的生產力，阻礙了美國的發展，歧視性政策並非沒有代價。我祖籍台山，據香港台山社團總會資料，當世總共有230萬台山人，其中100萬人在內地、80萬人在北美洲、40萬人在香港，19世紀時台山人因家鄉山多地少，經濟惡劣，不得不背井離鄉求生，我對此段歷史甚有感受。

倡每個黑人賠3900萬 瀕臨失智

在美國受到種族歧視的，又豈止是亞裔或中國人，原居民早已幾乎被滅族，現存人口的壽命，也遠比其他美國人為短；至於黑人，曾為奴隸，是美國歷史上極不光彩的一頁，今天黑人的社會經濟地位甚至壽命，也與白人甚有距離，但其民權運動力量極大，要選票的政客不敢得罪這個人數遠比亞裔為多的族群，有些彌補黑人被歧視所受損失的做法，卻是走火入魔得很。

有兩件事使人感到美國社會已瀕臨失智。2014年加州通過47號法案，規定只要盜竊數額在950美元以下，便不算重罪；而所謂輕罪，名義上也有點懲罰，但實際上執法當局常都懶得檢控。這樣一來，我們在新聞中也見到多數為黑人的個人或團夥，屢屢跑到百貨公司或超級市場「搬屋咁搬」，不少唐人街的餐館也飽受不少人吃霸王餐之苦，難以經營。據說，有一理論是黑人過去受歧視太甚，現在讓他們在商店自由取物，也是「合情合理」，是否如此，讀者自行判斷。

沒有最奇怪，只有更奇怪。近月三藩市成立了一個非裔美國人賠償委員會，對三藩市的市長及Board of Supervisors（類似香港的立法會）作出建議，對每名在三藩市居住時間較長的黑人，一次性賠償500萬美元，並免去他們所有的欠債。你沒有看錯，是500萬美元，即3900萬港元！原因是補償他們歷代受到的壓迫。

製造中國外敵 轉移社會矛盾

我不否認他們先輩有受過壓迫，但誰要負起賠償的責任？三藩市人口81.5萬，黑人人口約46000人，若此建議成為法案，每名三藩市非黑人居民便須多交30萬美元的稅，即每個家庭多交100萬美元的稅才能埋單，想不破產的只有搬到三藩市灣區的其他社區。

意外的是，其議長還說，希望這荒謬的法案通過，華人社區也不甘寂寞，建議要加州政府要補償排華法所帶來的損害，要賠償每名華人35萬美元！

這些鬧劇在一個經濟充滿活力、人人努力賺錢的社會不會出現，正如在中國，與其到處找人賠償，不如自己拼命工作悶聲發大財。哈佛經濟系有個團隊，研究了美國的社會流動性後，得到大量發現，其中一項是在1940年，92%以上的美國人，下一代的收入會高於這一代，但到了1990年，只有50%的下一代收入比他們的父母為高，社會上升流動性衰弱，美國夢褪色。

反觀中國，皮尤研究社（Pew）早有調查發現，90%左右的中國人相信下一代收入更高。歐洲某些國家形勢比美國更差，有此情景，美國西方不人為製造中國作為外敵為社會矛盾轉移視線才奇怪。