美國博弈中的欺騙戰術

美國對付競爭對手時一向不會手下留情，她最得心應手的工具正是其宣傳手法。在心理戰中，她過去戰績輝煌，所向披靡，近年其戰力似已大打折扣，但世上恐怕不少人還是會對其宣傳信以為真。

宣傳或心理戰中，政府公然說謊的，不是沒有（小布殊政府公然謊稱伊拉克有大殺傷力武器便是例子），但可能稍為少見，原因是被人拆穿後對己影響不妙。美國對中國（及不少其他國家）所用的心理或宣傳工具比較「先進」，主要是靠欺騙與隱瞞，被揭發的機會較低。美國對中國宣傳戰或心理戰的對象，倒不一定是中國，有時反而是美國人民。觀其手法，似乎主要有兩招。

華崛起有目共睹 唱衰成效低

第一招是唱衰中國，包括說她的經濟百病叢生，隨時崩潰，其科技實力似有若無，就算有甚麼成果，都是靠偷取美國的發明，十分可惡。此種論述，美國朝野不一定真的相信，從美國社會所顯示出恐懼中國終將超越美國的情緒可見。他們也需要另外的聲音作平衡，例如中情局公開的資料庫「世界事實書」，近10年前已經顯示中國的國內生產總值(GDP)用購買力平價計算，已超越美國成為世界第一大經濟體。有些時候美國也有聲音說中國威脅力量強大，從而游說國會多撥軍費發展武器。

美國社會普遍恐懼中國終將超越美國。(iStock)

美國唱衰中國固然有受其傲慢心態所影響，但更值得注意的是當中複雜的博弈計算。美國的盟友若把中國看成是快將自身難保的怪物，永遠追不到美國，不可倚靠，最符合美國利益。美國雖自以為情報網發達，可把中國的實況看到骨頭裏，但中國的崛起有目共睹，美國唱衰中國的這一意圖恐難成事。

唱衰的另一目標更為隱晦，但或許是現時的更重要意圖。眾所周知，中美雙方仍處於多個領域的博弈中，例如在貿易戰中誰應先解除關稅或制裁，頗有爭持。這是一種損耗戰，雙方都心知肚明，持續下去，大家都要蒙受損失，最理想的局面是對方先讓步，自己既有面子又可脫困。但如何才能要對方先作出讓步？要直接騙到對方殊不容易，要對方相信美國自己犯上認知錯誤反為容易一點。美國只要顯示自己深信中國經濟十分不妥，自然意味著美國絕不會向中國讓步。中國若無力撐下去，美國只用稍作等待便可以了，哪用讓步？美國的如意算盤是，中國若然相信美國不可能會讓步，便惟有先讓步了。

學者：人權制度 打擊別國藉口

美國的精英是否相信中國快將崩潰？三流的「精英」或許會有此想，我看過他們的一些「分析」，的確十分可笑。但美國人才眾多，一流的精英不會對現實作此錯誤判斷。美國政府雖然智商不高，也不至於如此低能，所以他們的唱衰可分類為自欺欺人，其自欺部分也是武器的一部分，他們正要中國相信他們已經成功自欺也。

美國宣傳戰的第二招是宣揚其所謂的自由主義選舉制度及對人權法治的尊重是世界的燈塔，中國（及其他國家）則情況惡劣，理應受罰。這顯然涉及欺騙了。

美國與其他國家交好還是交惡，是取決於對方的制度或意識形態，還是美國自身的利益？被不少人認為是國際關係學中最重要的大師、芝加哥大學政治學教授米爾斯海默(John Mearsheimer)說得對，人權、制度等等只是美國用以打擊別國的藉口，本國利益才是根本考慮。若非如此，我們便難以解釋為何美國會對自己盟國動手，日本的東芝在80年代因為芯片製造領先世界，公司高層被美國抓去坐牢，東芝的芯片從此一蹶不振；法國的阿斯通在發電設施上比美國的通用電氣更有競爭力，幾名高層也被美國長臂管轄，坐了幾年牢。反之，沙特阿拉伯的思想與體制與美國格格不入，美國卻因地緣政治利益而不遺餘力拉攏沙特。

美國不能接受美元霸權日漸衰落，故出盡辦法打壓中國。(iStock)

近日香港著名評論家維塔奇(Nury Vittachi)找出了一份文件，更證明美國外交只服從利益，不是意識形態，後者只是騙人工具。事緣1948年2月28日，美國重塑全球戰後國際格局的大師、在國務院任高職的凱南(George Kennan)，寫了篇絕密文件（1974年6月17日解禁，網上可找到），名曰《PPS23》。在其第七節中清楚表明，美國的政治哲學生活模式絕不適合亞洲，它們不切實際也對他們（亞洲人）沒有幫助；又因美國當時雖只有全球6.3%的人口，但卻擁有全球50%的財富，所以會引起別人的反感，美國的重要任務便是要設計一種模式，使此種財富差距永久保持下去。

其實美國前總統奧巴馬(Barack Obama)也有相同觀點，他曾說漏了嘴，認為若讓中國人也能享有美國人般的生活水平，世界便承受不了。

華屢重申 無興趣取代美國

很多人都曾問，中國人民脫貧，發展經濟，與美國有何關係？中國政府也曾在亞太經合組織(APEC)峰會期間及多個場合中申明，中國根本沒有興趣要取代美國，但我相信不足以動搖美國對華遏制之心。若美國經濟上當不了世界一哥，她所發的債便會少人問津，美元霸權也會日漸衰落，她是不能接受的。為了維持其霸權，在與中國的博弈中，她會用盡一切心理戰術。「兵者，詭道也」，美國政府對欺騙手段，不會覺得道德上有欠缺。

（本文原載於12月1日《香港經濟日報》）