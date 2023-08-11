近日國安處差不多日日出動，為什麼動作頻繁呢？

這就要看他們做的是什麼，主要針對被通緝人士家人，「了解」他們究竟有沒有和被通緝人士有聯絡，更重要的是有否金錢聯繫。

之前文章提到，這是敲山震虎，「警告」其他人士，不要以為自己不出名，被資助人士不出名便可以蒙混過關。

許多人在《港區國安法》實施後，見市面回復平靜，就以為沒事了。但大家回想2019年黑暴的恐佈日子，人人提心吊膽，十數萬人上街堵路、攻擊警署、破壞中資機構、私了不同政見人士，請問今天他們去了那裏？

留在香港的，每當特區政府有些少問題，網上言論很易看到他們幸災樂禍的心態。移居海外的，今年4月財經事務及庫務局局長許正宇在英國訪問，被移英港人狙擊示威。

這個星期，紀律部隊代表團在加拿大參加世界警察和消防運動會期間，有移居當地港人在加拿大機場、街道及會場外叫囂、追蹤及拍攝運動員容貌、詆毁香港紀律部隊、抹黑攻擊香港，破壞香港國際形象。

簡單來說，那些4年前搞到香港人心惶惶的人，今天只不過礙於《港區國安法》而暫時偃息旗鼓；他們只是等待機會。

正如一首《願榮光歸香港》般，明明是傳播港獨歌曲，而且被利用在香港參與國際運動比賽時假冒中國國歌，為什麼律政司入稟申請禁制令，禁止傳播，法庭最後拒絕批出臨時禁制令呢？

法官拒批禁制令理由是，播放該歌曲已經是觸犯刑事罪行，又何必要出禁制令；另一理由是禁制令未必有效；還有是禁制令可能會產生寒蟬效應，對無辜第三方造成影響。

雖說香港司法獨立，但香港法院似乎只從法律觀點出發，並沒有從國家高度看，以保護國家安全。

禁制港獨歌曲絕對有需要，亦有必要。首先該曲歌詞中有「要光復 這香港」字句，在第一宗國安法案件中，法庭已裁定「時代革命、光復香港」這口號觸犯《港區國安法》。

更何況《港區國安法》規定香港特區政府負有維護國家安全憲制責任，應當履行維護國家安全職責。 那麼香港特區的行政、立法和司法機關都應該防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動。

既然歌曲《願榮光歸香港》本身已觸犯《港區國安法》，律政司代表特區政府申請禁制令不讓它繼續傳播，在情、在理、在法都有其必要性。若不頒佈禁制令，是間接「容許」它的存在，這是只看樹木不見森林的虛偽。

法官另一理由是禁制令有沒有用。首先有了禁制令，可制止一般人傳播此曲；若繼續傳播，便屬違法。至於禁制令未能阻止有人在海外傳播，但起碼有警告作用，那些人除非一世人不返來香港，否則就有被捕被檢控的可能。

法官又指禁制令可能會產生寒蟬效應，對無辜第三方造成影響；這論點似是而非，禁制令針對特定一首港獨歌曲，何來寒蟬效應？誰是無辜第三方？

毛澤東在1949年4月人民解放軍渡過長江，佔領南京後寫了一首七律，其中兩句「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」，就是要提醒解放軍不要以為打了勝仗便鬆懈下來，不要學項羽放過了劉邦，反而要繼續對敵人窮追猛打。

有了《港區國安法》，並不是一勞永逸，要堅持到底。國安處主動出擊，就是警告破壞香港繁榮安定的人，不要有妄想。