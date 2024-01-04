原本一件美事，變成一件令人洩氣的事，真的不應該。

本港旅遊業逐步復甦，聖誕、元旦假期有大批遊客來港，近50萬名市民及旅客欣賞除夕跨年煙花匯演，多麼開心熱鬧！

最終第二天元旦新聞，全是內地旅客沒車坐，滯留車站幾小時的不開心事。

事後當局解釋，大批內地旅客希望經皇崗口岸返回內地，部門已即時作出安排，包括加開櫃枱、車道和加派過境巴士等，只是出境人數多，關口擠塞，車流更倒塞回新田公路，令過境巴士不能返回市區，令旅客在市區久等。

太多意想不到，估不到有那麼多旅客即日往返，又剛好過境巴士售票電腦壞了⋯⋯

總之就是天意。

雖然政府官員第一時間撲出來解畫，但不能說服公眾。

希望汲取了除夕煙花的教訓，政府在農曆新年會做得更好。（旅發局fb圖片）

自從高鐵加密班次，兩地出境更加便捷後，內地旅客來港旅遊多了不少即日來回。以12月31日電視訪問來港旅客看，不少講明過來享受除夕氣氛，之後返回深圳，只可惜我們的高官後知後覺吧。

還有那天有接近30萬人入境，計及之前留港旅客，共計超過40多萬旅客；香港酒店房間16萬間，每間可入住兩人，即代表當晚一定有十幾萬人離開，這可是一條小學數學題吧。

其實上年11月香港舉辦幾場大型音樂會，散場後已經出現過境人潮，只不過我們負責旅遊的官員沒有生活觸覺吧。

經一事，能否長一智？真的不好說。

不知甚麼原因，新一屆政府上台至今，推行之政策即使多麼利民，結果都是頻頻甩轆。

搞「易通行」，大量的士掃瞄不到；三隧分流，西隧入口人為出錯收錯錢；搞電腦租場，搞到電腦大塞車；郵輪碼頭吸客，遊客卻逼爆碼頭無車出城⋯⋯

即使不關政府事的國際馬拉松賽事，竟然沒廁所給跑手方便⋯⋯

還有政府出盡全力催票的區議會選投票，竟然又臨尾死機⋯⋯

相信總結今次的經驗，對農曆新年的安排，一定不會重蹈覆轍。

不過，內地旅客不留港，主要原因是酒店房價太貴，12月31日除夕竟然收逾6000元，實在是劏客；還有是旅遊資源太少、景點沒新鮮感等，更應該是政府檢討的方向。