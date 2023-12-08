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08/12/2023

之前唱香港已死，現在說金融中心遺址論

#政是有心 #香港 #經濟 #金融中心 #評級機構 #穆迪
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　　評級機構穆迪於下調中國信用評級展望至「負面」不足一天，又連環把香港和澳門信用評級展望降至「負面」。

 

　　最近，又吹起一股香港已成金融中心遺址的論調。用語刻薄惡毒，和1995年回歸前美國《財富》雜誌以「香港已死」作封面故事何其相似！

 

　　調低評級展望，是因為香港與內地政治、制度、經濟及金融方面緊密聯繫。目前，內地經濟潛在增長放緩，存在金融風險，對香港信用狀況有壞影響。

 

　　穆迪的解釋十分牽強！

 

香港有逾6000億財政儲備，又沒有債務，財政怎可叫不穩健？(Shutterstock)

 

　　首先，給予香港負評，原因是香港政治和司法機構自主權有減弱跡象，主要是2020年實施《香港國安法》和香港選舉制度的改變，侵蝕了香港政治、制度和經濟決策的自主權。

 

　　問題是，為甚麼不在2020年剛實施《香港國安法》時下調評級？為甚麼不在2021年通過完善香港選舉制度時下調評級？為甚麼拖了兩至三年才做？

 

　　何況香港有6000億至7000億財政儲備，沒有債務，何來擔心財政不穩健？

 

　　更離譜是把澳門評級也降低。要知道澳門坐擁逾5000億財政儲備，可供澳門近六年財政支出，這樣的財政狀況，為甚麼是主權信用評級是負面？試問全世界有哪一個地區比澳門好？

 

　　其次，穆迪將中國主權評級展望降至「負面」，還解釋11月亦對美國作出「負面」評價，好像沒有特別針對中國，而是一視同仁，做得公平公正。

 

　　但看看美國國債超過30萬億美元，中國全國政府債務餘額為61萬億元人民幣（約10萬億美元，佔法定負債率約54%，低於國際通行的60%警戒線）。

 

　　更何況中國仍是全球增長最大引擎，為全世界免陷於衰退有十分正面的影響。

 

　　穆迪還無視近期不少投行和國際組織對中國的好評。高盛瑞銀摩根大通等大行齊上調了相關預期，國際貨幣基金組織將之前預測的5%增長率上調至5.4%，經合組織亦調整為5.2%，反映它們對中國發展前景的信心。

 

　　穆迪又認為有證據顯示中央政府多方面幫助公營部門，以及其他財政受壓的地方及地區政府，這樣顯然承擔更大風險。

 

　　試問中央政府有能力幫助公營部門，以及其他財政受壓的地方及地區政府，不管注資、發債、批准發債等，不是避免經濟下行風險嗎？何來出手打救會變得負面呢？這又是甚麼邏輯？

 

　　所以我不認為降級有誤判的可能，百分百是偏見，這亦是西方社會對中國的傲慢。她們無視中國經濟具有巨大發展韌性和潛力，而且現正全力推進高水平雙向對外開放。

 

　　她們亦無視香港港與內地持續深化和擴大的經濟和金融聯繫，將成為支撐香港長遠經濟發展的正面推動力，為在港營商企業帶來無限潛力。

 

　　她們無視中國作為全球經濟第一大引擎，對全球經濟貢獻率多年來一直維持30%以上。

 

　　事實上，現時內地和香港出口下降、消費力度不足、股市疲弱、地產市道不景，在在影響兩地經濟復甦勢頭。

 

　　說甚麼金融中心遺址論，好像一槌定音。話在別人口中，倒不如過幾年，再回頭看看。在這個困難時刻，寄望人家不落井下石，不如自己做好。

 

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