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24/11/2023

又是雙重標準

#政是有心 #香港國安法 #黎智英 #政治 #法治 #司法獨立 #樞機主教
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　　西方社會不是崇尚司法獨立嗎？不是尊重法治嗎？

 

　　為甚麼最近不斷有人要求特區政府「無條件釋放黎智英」？其中竟然有十個海外樞機聯署，更叫人側目。

 

　　這些宗教人士為何介入一宗尚未開審的案件？這些樞機主教來過香港沒有？是否知道2019年香港發生了甚麼事？是否知道那位黎先生名下報章在黑暴時做過甚麼？

 

　　他利用報章煽動群眾、敵視特區政府，觸發大規模示威和引發暴動，釀成社會撕裂，他是因觸犯煽動罪而被檢控。情況與策劃2021年美國國會山騷亂主謀相似。

 

為黎智英求情的那些海外樞機主教，為何不聲援策劃2021年美國國會山騷亂的主謀？(iStock)

 

　　如果你們這些樞機主教認為黎智英因為「支持民主而遭受迫害，如此殘暴的壓迫，在維護法治、尊重言論自由的香港本不應出現」的話，你們為何對策劃2021年美國國會山騷亂的主謀不報以同情、予以聲援？

 

　　那個主謀不是也「支持（美國）民主而遭受迫害，如此殘暴的壓迫，在維護法治、尊重言論自由的美國本不應出現」嗎？其中一位聯署的是美國紐約總教區總主教，為何不聲援同聲同氣的美國主謀？

 

　　要知道那位主謀已經被判處22年監禁，你們這批樞機主教為何視若無睹？這不是雙重標準，又是甚麼？你們有一個印度、一個立陶宛、一個尼日利亞，你們究竟知不知道香港在哪裏？

 

　　你們這批樞機主教不去為那主謀求請，卻山長水遠為黎智英求情，究竟如何解釋？背後有甚麼考量？

 

　　西方社會批評《香港國安法》實施，認為打壓香港自由與權利，但問題是美國等西方國家有《國安法》，印度、立陶宛、尼日利亞自己也有《國安法》，而且涉國家安全的法例更多，為甚麼她們自己可以有《國安法》，卻批評香港有《香港國安法》？

 

　　這不又是雙重標準嗎？

 

　　當年那位香港教區樞機陳日君和黎智英過從甚密，甚至幫手拉線引見教宗。這位先生今日為何不參與聯署？為何銷聲匿跡幾年？他不是更應該站在台前嗎？

 

　　說到底，還不是《香港國安法》的震懾力吧！

 

　　2019年至今4年，內情逐漸曝光，美國介入，有人明知自己只是隻棋子，也自告奮勇，想做英雄。小的有黃之鋒，大的有黎智英，他們有恃無恐。到了《香港國安法》實施，小的走去美國領事館求政治庇護，被人請走；大的以為有美國撐腰，無有怕，最後又是被人愚弄。

 

　　到今天，做不成英雄，卻成了別人一隻棄子。

 

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