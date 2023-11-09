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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

09/11/2023

美國國會議員舞劍，意在甚麼？

#政治 #國安法 #香港 #黎智英 #美國
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　　幾名美國國會議員月初突然提請法案，「制裁」49名香港特區官員、國安法指定法官和檢控官。

 

　　這些年來，美國為了遏制中國，不管在經貿和科技領域上，以種種手段「制裁」相關企業和個人；又為了針對《香港國安法》，亦「制裁」特首和部分主要官員。

 

　　但像這次針對香港法治的所謂「制裁」，涉及法官和檢控官之多，可說是破天荒。究竟在此時此刻祭出「制裁」手段，所為何事？

 

　　大家都認為與黎智英涉嫌勾結外國勢力案將於下月開審有關，目的是製造輿論壓力，向香港法院施壓，以影響判決。

 

若美國制裁法案通過，黎智英或須送回內地受審。(AP)

 

　　之前，已經有西方媒體為黎智英「被押千日而未審」，向特區政府和司法機構施壓。黎智英之子又寫信給美英等政府，要求她們出手令黎智英獲釋。英政府還出了一份甚麼《香港半年報告》，說黎是英國公民，英方可以行使領事探視權。

 

　　行動背後，都是向特區施壓「救」黎智英。美國政客的「制裁」，不過也是行動的一部分。

 

　　前全國人大常委譚耀宗和全國港澳研究會顧問劉兆佳都說，法案如真的通過，或會對本港法官及檢控官等構成壓力，到時本港或無辦法及無得選擇，將被迫啟動國安法55條，把相關國安法案件交內地審理。

 

　　《香港國安法》第55條列明，如案件涉及外國或境外勢力介入，香港特區管轄有困難，案件管轄權將移交中央駐港國安公署處理，並按照內地司法制度處理審訊，被告仍有權聘請律師。

 

　　第55條可說是中央制定國安法時留有的後著，相信除非情況特殊，否則中央也不想這樣做。

 

　　話說回來，究竟美國國會議員是否真的想「救」黎智英？如果香港不能審，把黎送回內地審，豈不是枉作小人？

 

　　這倒未必，或者是背後操大盤的人想出的一石二鳥方法，即是「救得到」也好，「救不到」可能更好。為甚麼？

 

　　若特區政府真的啟動國安法55條，把相關的國安法案件交由內地審訊的話，黎智英案被送返內地受審，肯定被炒作成國際大事，把香港法治抹黑。

 

　　猶記得2014年佔中和2019年黑暴期間，大家都在講駐港解放軍會否出手。試想駐港部隊全副武裝出列中環，畫面何其震撼？

 

　　相信背後操大盤的人，才不管那些年輕人的死活，最重要是要得到他們想要的畫面，以此攻擊特區政府、抹黑一國兩制、詆譭中國。

 

　　黎智英在2019年黑暴前後，披甲上陣，不諱言「為美國而戰」，把自己和《蘋果日報》也押上了。

 

　　電影《一代宗師》有段對白：「人活一世，能耐還在其次，有的成了面子，有的成了裏子，都是時勢使然。」

 

　　黎以為是裏子，卻成了面子，也是時勢所然。

 

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