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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

06/09/2023

金磚擴員必遭狙擊，非洲經略仍靠撤僑？（二）

#大國博弈 #南非金磚峰會 #阿拉伯之春 #非洲戰略關係 #不干預他國內政
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　2011年「阿拉伯之春」顏色革命席捲中東北非，埃及「法老王」穆巴拉克、利比亞總統卡達菲相繼倒台，前者身陷囹圄，後者橫死街頭。美歐雖然出發點各異，但卻步調一致支援了反卡達菲武裝派系的行動，包括提供軍備並設立禁飛區。

 

中國在非洲安全形勢面臨從「軍艦撤僑」到「可撤可守」的轉變（互聯網）


　　在此次顏色革命浪潮中，美國的戰略目標較為長遠，試圖在利比亞、敘利亞、伊朗等敵對國家形成骨牌效應，完成新保守主義勢力蘊釀多年的「大中東計劃」；但其歐洲盟友卻較為短視，在遭受了2009年底希臘債務危機的重創之後，他們在利比亞等國看到了一條為自己「活血」的出路，通過支持反對派上台，不僅有望取得豐厚的油氣開採項目，而且還可以動用利比亞國庫的黃金，來支付「國際社會」在當地的戰後重建。
　
　　歐美的這場打家劫舍，卻令中資在當地損失慘重。利比亞陷入內戰後，各地中企設施和人員遭到武裝分子攻擊，雖然中國最終完成了規模空前的撤僑，但卻被迫留下龐大的能源及基建項目和設備，硬生生吞下了超過200億美元損失。而即使是今年初的蘇丹撤僑，經濟損失估計也有10多億美元。
　
與非洲戰略關係踏上新台階
　
　　過去中國在非洲出現戰亂時，採取被動撤僑固然經過利弊權衡：一方面，中國奉行不結盟和不干預他國內政的外交原則，需避免「選邊站」帶來的負面作用；另一方面，非洲國家反殖民主義情緒強烈，很容易對外資企業或軍事力量的出現產生敵意，也促使中國必須謹慎從事。
　
　　在金磚峰會前夕，西非內陸國家尼日爾爆發軍事政變，就反映出中國在對非洲外交工作謀取平衡的重要性：一方面，尼日爾軍人打起「反殖民主義旗幟」發動政變，連西方媒體都承認，他們的行動獲得了大多數民眾支持；可另一方面，兵變導致尼日爾與周邊西非經濟共同體成員國關係惡化，而這些西共體成員國同樣與中國關係友好。
　
　　例如在上周四（31日），西共體成員國之一的貝寧總統塔隆，應中國國家主席習近平邀請，對華展開為期四天的國事訪問，宣布兩國建立戰略夥伴關係。由於可見，如果西非局勢進一步惡化，北京又有可能扮演斡旋和調停的角色。而這個角色是中國在經濟起飛的同時，對非洲採取謹慎而友好外交政策所取得。
　
　　但是，南非金磚峰會的召開並成功擴容，標誌著中國在非洲的外交、經貿和戰略安全都將踏入更高的台階。十年前，利比亞內戰帶出了一個悖論，就是歐美摧毀了非洲最繁榮的國家，使之倒退至部落衝突時代，這反過來促使非洲國家轉為向中國取經，積極謀求獨立自主的政治、經濟及社會發展，獲邀加入金磚集團的埃及，和「小中國」埃塞俄比亞都是在此過程中鞏固了對華友好關係。

 

 

中國對非洲外交恪守不干預他國內政原則

　
為更嚴峻安全挑戰建立工具箱
　
　　正好是在卡達菲政權倒台次年，中國新一代領導班子開始大力推進「一帶一路」全球經貿倡議，令古絲路貿易復活。而在十年之後，金磚擴容又使得第三世界國家在經濟體量上，首次與七國集團（G7）有了分庭抗禮之勢。由於中國已經成為這場「百年變局」的主引擎，使得北京無可避免在非洲面對全新的安全挑戰，並需盡早為此建立可供選擇的「工具箱」。
　
　　中國在高風險海外地區的投資項目，過去亦曾發生小規模恐襲、武裝組織綁架人質等事件，大多透過當地軍隊或警方來解決危機。面對未來可能出現的安全風險，北京的首要選項仍舊會是透過加強各國的合作與溝通，來提升中方利益的安全系數。但如前所述，中國既已走到了足以撬動國際舊秩序這一步，就不能不對更嚴峻的安全威脅未雨綢繆。
　
　　而這種安全威脅不僅僅是針對中國政府機構、企業設施和人員的恐襲可能升級，更應該考量到當地對華友好政府、政治領袖、社會人士、甚至部落族群，都可能成為政變、代理人戰爭或域外國家直接軍事打擊的目標。這也就使得北京有必要釐清新安全形勢下一些對外政策的灰色區域。
　
　　例如，一旦對華友好政府面臨外力脅迫，中方可以採取哪些行動？一旦對華友好國家爆發內亂，中國是否可以在關鍵的中資項目區域設立安全區，建立非交戰區，保障中方利益並就地收容難民？這些選項在何種情況下構成，或是不構成干預他國內政？
　
　　一帶一路的伸延和金磚時代的開啟，實際上使得中方迫切需要為這些問題提供答案，因為不能保障投資項目安全、甚至是被投資國的政治穩定，就難以維持一帶一路在非洲的基建項目及經貿來往，同時也難以建立可靠的金磚金融體系。簡言之，無論是全球新經貿還是新金融體系的拓展，都將比以往更需要軍事力量的支持。

 

 

尼日爾在金磚峰會前爆發軍事政變（美聯社）

　
保護中方設施並不違背戰亂國利益
　
　　因此，中國軍事力量必然會面對從「軍艦撤僑」，至「既可撤也可守」的轉變。就此本文必須指出兩點：一、一個真正意義上的大國，必有能力在友好國家遭遇外力入侵或發生內亂時，採取海外維和行動保障自身及當地利益，直至危機消除，這在現行國際秩序中並不罕見；二、在戰亂國家採取有限度的保護中方利益及維和行動，如果這種行動並不是採取進攻態勢，實際上也符合當地政府和民眾利益。
　
　　例如在今年初的蘇丹撤僑行動中，該國交戰雙方都對中國僑民表示友好，並配合了中方的撤僑行動。那麼進一步而言，如果中方能夠和當事國各方取得默契，以重要中企設施為基地建立非交戰區，以取代被動撤僑並非天方夜譚。畢竟只要中企設施不受破壞，人員不受影響，在當事國恢復政治穩定後，該國政府和民間便可第一時間恢復從中資項目獲利，除非這種政變具有強烈反中意識。
　
對外投射力量步步為營
　
　　但要做到這一點，顯然也面對高度複雜、敏感和危險性。例如在2016年7月，中國赴南蘇丹維和部隊一輛輪式裝甲車遭到一枚炮彈襲擊，造成1死6傷。一些外國軍事網站用此次事件來說明中國軍隊戰鬥意志不足，而忽視了中國軍隊在海外執行維和任務，必須服從於不擴大事態的首要政治使命。
　
　　海外軍事行動一旦失算，輕則像1991年美軍在索馬里遭遇黑鷹被擊落事件，重則像蘇聯和美軍先後陷入阿富汗戰爭。據說1979年蘇聯出兵阿富汗的消息傳到美國時，中情局內部響起一片歡呼與掌聲，因為當時美國還沒有完全走出越戰的陰霾，而中情局終於盼到了蘇聯掉進泥濘的時刻。

 

 

中國海軍的首要任務是區域拒止和反遠海封鎖（互聯網）


　　汲取了冷戰以來大國在海外軍事行動失利的教訓，中國對外軍事力量的投射亦必然是持續低調，步步為營的。從2016年開始，中國海軍陸戰隊便開始在新疆戈壁沙漠展開集訓。如果中國海軍的假想目標僅局限於西太平洋，陸戰隊深入沙漠地帶是為了甚麼？
　
　　至2018年，在針對「伊斯蘭國」（IS）的反恐戰進入高峰時，中國又低調對敘利亞政府提供了軍援和軍事指導，定點清洗了IS其中一支最兇悍的武裝組織-東突營。而幾乎在同一時間，中國還軍事援助了時任菲律賓總統杜特爾特，在該國南部馬拉維長達五個月的反恐戰。
　
　　隨著金磚時代拉開序幕，中國的海外安全關注亦必將由支援反恐，擴大至軍事力量的遠程投射，這又涉及到軍費開支的問題。相較於美軍在全球各地遍布基地，並因此承受龐大軍費負擔，中國目前在非洲僅設有吉布堤海軍補給站。
　
　　但反過來說，中國海軍的主力仍聚焦於西太平洋的拒止作戰及反遠海封鎖，對於非洲現階段只需要完成從「軍艦撤僑」，至「可撤可守」的蛻變。在中國現時075兩棲攻擊艦已初具規模，且高度無人化的076兩棲攻擊艦亦在建的情況下，中國海軍完全可以派出一支由兩棲艦、綜合補給艦，並由055、052、054系列水面艦隻組成的特遣隊，定期前往非洲進行「高度透明化」的訪問及自由航行。
　
　　這支小型兩棲艦隊的遠洋至少可以起到兩個作用，一是對外展示中國在各種不同情況下具備的軍事反應選項，包括快速向目標地區投放一千名海軍陸戰隊員，及裝甲載具和直升機掩護；二是迫使其他大國亦分派出相當數量的艦隻沿途跟蹤，從而減輕西太平洋壓力。

 

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