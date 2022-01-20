逾6成年輕人 想做老闆/斜槓族 近半不知要供強積金

【晴報專訊】俗語說「積穀防饑，養兒防老」，但有調查發現，超過7成年輕人認為養兒防老觀念過時，逾半人寧養寵物也不生育；亦有逾6成年輕人有興趣做老闆或投身「斜槓族」，惟當中4成半人不知道，創業或斜槓族須供強積金。

保險公司「友邦香港」早前委託市場研究公司，於去年10月至11月進行「AIA理想退休生活調查」，訪問了1,122名18歲至65歲及最少擁有一個強積金帳戶的在職港人，探討18歲至29歲新世代的退休投資態度。

76%認為養兒防老過時

調查發現，80%受訪新世代同意「應活在當下，敢想敢做」（You Only Live Once - YOLO）﹔75%人認為實現眼前短期目標或願望，比為未來退休作準備重要；65%新世代對創業感興趣，亦有62%新世代有興趣投身斜槓族，當中9成人同意應為退休及醫療作好規劃，惟高達60%人無清晰退休儲蓄或投資計劃，45%人不知道創業或斜槓族須供強積金。

有調查發現，80%受訪年輕人同意「應活在當下，敢想敢做」。（資料圖片）

對於生育意願方面，76%新世代認為養兒防老觀念過時，54%新世代同意寧養寵物也不生育。另外，70%新世代認為短炒回報比長綫投資吸引。

友邦港澳首席企業業務總監劉家怡

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡指，調查結果反映新世代敢於追夢，提醒年輕人追夢之餘，亦要管理好強積金賬戶及做好醫療保障規劃。