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18/08/2022

縮檢疫期後外遊團升8成 港人遊日確診 滯留隔離7天多付數千

#旅遊 #隔離 #檢疫 #日本
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　　【晴報專訊】港府縮短抵港檢疫期至「3+4」，令港人外遊意慾大增，旅議會登記旅行團數字急升80%，有旅行社於9至10月的出團率增逾半。

 

疫下出團，旅社指已有準備應付突發事件，與航空公司及本港檢疫酒店早有協議，可作彈性安排。（資料圖片）

 

　　惟外遊也要注意風險，有4名港人早前跟團到日本旅遊染疫，需在當地酒店隔離7日，緊急改機票及檢疫酒店等，每人多付約5,000至7,000元；亦有6旬退休人士獨自歐遊時，在丹麥跌斷腳兼確診，因防疫限制至今仍未返港。旅議會直言，檢疫措施成外遊阻力，「市民怕檢疫多於確診」。

 

　　旅議會總幹事楊淑芬表示，上周的登記旅行團數字，較前1周增80%，主要為日、韓、泰、馬來西亞、澳洲等旅行團。

 

　　縱橫遊常務董事袁振寧指，9至10月共20個日本團可成團出發，較7至8月約13團增54%，每團約10多人。惟他透露，7月底曾有2團出現2組、共4名團友在回程前1日核酸檢測陽性，因症狀輕微，故安排當地工作人員跟進，為他們預訂當地7日檢疫酒店、更改機票及本港隔離酒店等，每人多付約5,000至7,000元；其餘檢測陰性團友則如期回港。

 

跌斷腳兼染疫 6旬男滯留丹麥

 

　　他說，疫下出團已有心理準備應付突發事件，故與航空公司及本港檢疫酒店早有協議，可作彈性安排，該4名團友完成隔離後，前日（16日）已返港，繼續進行「3+4」檢疫。

 

　　袁補充，早前亦接獲1名購買套票到泰國自由行的港人求助，因他在當地確診，需協助延長當地酒店住宿、更改回程機票及香港隔離酒店，及預約回程前48小時核酸檢測。

 

　　保險業聯會前主席、恒昌保險董事潘榮輝透露，其6旬男友人上月底獨自出發歐遊，豈料在丹麥觀光時「跌斷腳」，因與當地醫護語言不通，求助親友協助更改回程機票及隔離酒店，打算近日回港做手術，但回程前1日核酸檢測陽性，「因香港私家醫院不接收確診人士」，故他至今仍未返港，滯留當地酒店。

 

　　袁振寧直言，明白不少港人希望能自由行外遊，業界亦歡迎，「但香港仍有抵港檢疫措施，一旦在外地確診就要更改機票、酒店、檢測等，（自由行）不是咁容易。」楊淑芬指，暫無接獲港人在外地確診的求助，「市民怕檢疫多過確診」，認為措施成業界最大阻力。潘榮輝稱，目前本港有小量保險公司提供涵蓋外地確診的旅遊保險，包醫療費、檢疫費等。

 

倡備平安藥 必要時致電當地熱線

 

　　日本、泰國均是外遊熱點，若不幸在當地確診，袁指可致電日本的防疫熱線，當地保健所會視乎個案情況判斷是否需入院治療，如症狀輕微可住酒店隔離，但非所有酒店接收確診人士。泰國政府旅遊局稱，泰國並無檢疫措施，但設有防疫熱線供查詢，所有酒店亦接受確診人士入住。潘榮輝提醒，外遊前可向家庭醫生準備「平安藥」傍身，一旦確診可致電當地的防疫熱線，或保險公司的緊急支援熱線，一般有註冊醫護人員提供協助。

 

 

傳日本最快9月 允自由行旅客入境

 

　　日本自6月起逐步放寬入境旅遊，目前仍需跟團入境旅遊，每日入境旅行團旅客人數限2萬人，需持出發前72小時檢測陰性證明、保險及簽證。但日本旅行業協會（JATA）5月17日曾發表預測，顯示6至7月會解除入境限制及縮短檢疫期，開放外國旅客可以觀光目的入境，最快9至12月有望重啟國際旅客到日本自由行。

 

　　不過，袁振寧及東瀛遊執行董事禤國全均指，暫未有任何消息。

轉載自: 晴報

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