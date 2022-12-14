今起停掃安心取消黃碼 維持疫苗通 李家超冀盡快通關

【晴報專訊】近日確診個案逾萬宗，昨單日更多37人死亡，創4月中以來新高。惟政府指，疫情已進入平台期，宣布部分防疫措施鬆綁，包括今起取消掃「安心出行」，進入食肆等處所仍要出示疫苗通；又撤銷入境旅客「黃碼」安排，核酸檢測陰性即獲藍碼可自由活動；亦取消前往內地及澳門人士在口岸「檢測待行」安排等。中港何時通關，特首李家超指盼盡快進行，但要配合內地防疫措施，望先增加配額。

當局重申不會取消「安心」App，市民仍可透過「安心」出示疫苗通。

今起處所負責人毋須再張貼「安心」二維碼，但市民進入食肆等處所仍要出示疫苗通，並取消入境旅客黃碼安排，又逐步減少向住宅大廈發強檢公告，改為增發快測包；除醫護及院舍員工外，其餘定檢群組將改為定期做快測，居家隔離者亦毋須再佩戴電子手環。

盧寵茂：疫情反彈已入平台期

醫務衞生局局長盧寵茂指，據過去1個月數據，入境旅客陽性比率為3.8%，即每千人便有38人確診，大部分在機場發現。在檢測放行安排下，入境旅客離開機場後檢測陽性比例約1.6%，低於社區的2.5%。而自實施「0+3」後，輸入個案由200宗增至最近800宗，升幅已回穩，輸入個案佔全港確診維持低於10%，最近7天移動平均數僅5%，認為取消「黃碼」是風險可控，而疫情反彈似乎已進入平台階段，並有回落迹象。李家超指，當局是按實際情況、數據分析及風險評估，認為取消黃碼不會增加社區感染風險。

盧寵茂

但近日疫情有所回升。衞生防護中心總監徐樂堅指，本港過去7日確診個案平均為1.1萬至1.4萬宗，較上一周升達46%，其中大部分為本地個案；過去7日死亡個案介乎11至37宗，較上一周升49.5%；污水檢測近日則輕微下調。本港昨新增13,721宗確診，包括791宗輸入個案單日多37人離世，為4月中以來新高。

盧稱，安心出行自2020年11月啟用後，至今有40個版本，在抗疫過程中發揮重要作用，重申當局不會取消「安心」程式，而疫苗通與「安心」非絕對掛勾，市民仍可透過「安心」電子針卡出示疫苗通，或透過智方便、醫健通或手機截圖等出示，入境旅客亦可取得紙本臨時疫苗通。

鬆綁時間 「有指太遲亦有指太早」

被問及早於9月已有專家建議取消「安心」，盧說一直有檢視安排，涉許多考慮因素，認為無所謂絕對理想的取消時間，「有人認為太遲，亦有人認為太早」。至於為何仍要保留疫苗通，他稱，疫苗通在鼓勵市民接種上「好大功勞」，「但有幾大作用，相信專家有興趣可研究」。對取消黃碼，是否等同實施「0+0」，他說「每人對0的定義都不同」，強調新安排是免卻入境人士首3天的活動限制。

有消息指中港明年1月或會實施免檢疫通關，李家超指，希望與內地通關能盡快進行，會配合內地的防疫措施，首先希望增加配額。盧寵茂則指，有關消息無任何根據，提醒市民勿輕信網上信息，胡亂轉發。

過去2年多港人都被法例強制要掃「安心」，昨晨消息一出，不少市民表歡迎，惟認為應一併取消疫苗通。黃同學稱，進入食肆仍要掃針卡與以往無分別；劉先生更指會即刪除手機中的「安心」程式，相信措施會吸引更多港人外遊及旅客訪港。

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