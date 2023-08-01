炎炎夏日，戲水無疑是最佳選項。不像在香港幾乎都是往海邊跑，台灣除了海灘，還有很多溪流可以消暑。而在台灣的山友，因為冒著暑熱登山太辛苦，每逢夏季除了上涼爽的高山，幾乎都改玩溯溪。

溯溪是登山愛好者夏季的主要消暑活動。

溯溪這項運動，同時可以鍛鍊多重的登山技巧，所以既好玩又能提升體能和功力，不至於荒廢登山功力。但嚴格來說，溪流的變數特別多，危險性也比登山更大一些。而溯溪可以分成很多級別的難度，有些需要攀岩、攀瀑或深入荒野，有些則輕鬆許多，可謂豐儉由人，選項眾多，一定有適合自己程度的溯溪。至於不會游泳也能玩得痛快，重點是不能怕水就好。

我很幸運，因為有位玩溯溪玩到成精的山友，此人裝備齊全，經驗豐富而且對溯溪地點很挑剔，只肯去上游絕對沒有住家保證沒有污染的純淨水域，所以跟著他跑就沒錯。而他因為愛玩，所以是義務帶隊，純粹跟同好分享。外面也有很多的商業團，香港朋友想要體驗的，可以先考慮商業團，安全比較有保障，裝備也比較不成問題。

溯溪保命的基本裝備一定要齊全，包括頭盔、防水背包、溯溪鞋、救生衣或浮力衣等等，缺一不可。我從當初東拼西借，到後面越買越齊全，實在是被溯溪的挑戰性和趣味性迷住了。而且泡在溪水中一整天，回到市區周身依舊清涼舒爽，這種美妙的感覺可以撐過整整一晚。

每條溪流的特性不同，就跟人有不同個性一樣，差異鮮明。每年必去報到的，包括烏來一帶的阿玉溪。往上游溯的過程中，會遇到許許多多的落瀑和深潭，可以在深潭游泳戲水和沖下落瀑，也可以跳水。總之攀爬走累了，隨時泡進溪水當中享受清涼，變化多端所以不會累。有些地方必須走一段沿溪的陸路，但玩久了，我們會棄好走的旱路，刻意走進溪流，感受跟水流對抗的快感。

阿玉溪最大特色，是往上游溯之後，回程就可以玩「漂溪」玩到過癮，也就是用泳圈套在腰部，然後順流而下。不過遇到太高太危險的落瀑，必須趕緊站起來，也要學會正確的控制方向法門。

溯溪到最高點後，使可「漂溪」順流而下。

另一個初階溯溪地點，是新店紅河谷附近的加九寮溪。此溪漂溪的樂趣不及阿玉溪，往往漂一小段就要嘎然而止，繞過落瀑，但勝在進去不久就有個攔砂壩可以痛快的跳水，深入裏面還有一個頗長的天然滑水道，狂飆而下落入深潭，每個人都會玩到樂不可支。

在天然滑水道溜滑梯。

至於更初階的可以選擇坪林的姑婆寮溪。這裏的河床平緩寬闊，連落瀑落差都很小，相對安全但也沒啥刺激性。許多的深潭可以休憩戲水，算是無負擔的溯溪地點。

至於新北市福山部落通往宜蘭的哈盆溪，素有台灣的亞馬遜稱號，野性十足。雖然美得不得了，難度也大幅提升。我們最近攀過兩個支流，深入哈盆腹地，打算一路漂個痛快。但是無論是下切溪谷，還是最後要攀上接近九十度的陡峭岩壁，都極度困難危險。漂溪的過程也經歷重重險阻，撞到全身傷痕累累。雖然很過癮，但真的不適合新手。而哈盆的水溫也特別低，必須穿上防寒衣才抵擋得住，不像一般溪流穿個長袖水母衣就足夠了。

水域的風險的確特別高，曾有一年我在阿玉溪，遇到漩渦不知如何因應，感覺差點溺水，最後緊急使用水母漂才脫困。後來山友教導我不能跟水流對抗，要順勢而行的訣竅，慢慢練習才掌握住。另一個眾所週知的風險就是溪水暴漲，萬一上游支流眾多，必須牢牢掌控降雨狀態，免得夏季常見的大雷雨導致溪水暴漲，跑都來不及。

出了台北近郊，夢幻的溯溪地點更多，宜蘭就是一個好地方。例如地處宜蘭最南端、靠近花蓮的落澳花村，擁有隱身於部落山中的迷人澳花瀑布。落差47公尺，寬2~5公尺，下方形成5公尺深的瀑潭，規模和景色都令人流連忘返。宜蘭南澳的鹿皮溪金岳瀑布，則是跳水勝地。同樣在南澳的扇子瀑布，也是絕美景點。