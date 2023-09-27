最近加拿大總理杜鲁多指控印度特工，在加國境內謀殺加藉錫克教領袖尼賈爾，其所引發的外交風波不斷升級，同時亦令西方盟友陷入非常尷尬的處境，新歡（印度）和舊愛（加拿大）如何選擇？

剛在新德里結束的20國集體峰會，印度才被出席的西方成員國捧為「全球南方」的代言人，唯一可對抗中國的亞太地區重要夥伴，但這個夥伴也不是容易服侍，其國內問題多多，與多個宗教族群起衝突，令到西方國家很難置身度外，就如今次加拿大有錫克教領袖遭暗殺，牽動兩國外交便是一例。

事實上，印度境內存在不同宗教派別，當莫廸要大搞印度教民族主義時，便無可避免加劇和其他教派的矛盾。過去數年和伊斯蘭教社區烽煙四起，又與東北部的曼尼普爾邦（Manipur）基督教地區瀕臨內戰邊緣，至於以錫克教為主的旁遮普州，早已有離異之心，並且出現卡利斯坦獨立運動，1984年更一手刺殺時任總理甘地夫人，被印度政府視為恐怖組織。

來自旁遮普州的尼賈爾，便曾涉及獨立運動而給印度政府通緝，後移居加拿大至近年才成為該國公民，但在加期間仍未放棄這個祖家的獨立夢，經常在加拿大的鍚克教社區搖旗吶喊，他無疑是印度的眼中刺。問題是，發生在今年6月暗殺尼賈爾這宗事件，真的是印度特工做的嗎？消息雖指「五眼聯盟」有情報這樣顯示，但杜鲁多至今未有提出具體的證據。

坊間陰謀論隨之而起，瞎猜的，我們很難作出判斷，但加拿大是世界上錫克教教徒移民比例最高的國家，為國內第四大宗教族群且增長迅速。據2021年的人口普查，鍚克教信徒人口接近80萬，雖只佔加國人口2.1%，但他們大多善於經商，當中富人不少。除擁有強大經濟實力外，他們在加國也善於經營政治實力，早已走進加國政壇，不然，杜鲁多何故冒外交風險高調指控印度？！這是否會讓我們聯想到猶太人對美國的影響力？

目前錫克教教徒全球約有2500萬人，大部分都居住在印度旁遮普邦，德里也不少，移居之地他們首選加國，另外就是馬來西亞、汶萊、美國、英國、加拿大和香港，美國紐澤西州還有一位錫克教徒市長拉維，而香港亦有一座美麗的錫克教廟。

至於發生在加國這宗暗殺懸案，或許可先從歷史去理解之。旁遮普地區本是18世紀崛起的錫克帝國發源地，他們不僅經商了得，更是驍勇善戰的戰士，其所信奉的錫克教則源起於15世紀，屬一神教，主張人人平等，自強不息，與印度教的多神教和種姓制度格格不入，可是後來給英國吞併成英殖印度版圖一部分，後來英國殖民者撤出除把南亞土地分裂成幾個國家外，旁遮普地區亦一分為二，歸屬印度的旁遮普這邊自此動蕩不休，當地的錫克教教徒一直追求獨立為國，卡利斯坦便是他們夢想中的國名。

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記得數年前我到印度探訪赤腳學院，與一名女職員荷蒂閒談時，她一臉憂傷，指國家與立國時無異，仍處於分離主義的狀態，國民繼續以宗教和語言作為自我身份認同。原來她來自旁遮普邦，當地人曾因一場抗英殖政府運動而遭到了屠殺。我當時未能攪清楚巴基斯坦和印度為何都有旁遮普，荷蒂笑了起來，她指連他們也攪不清楚，大家對旁遮普在1947年8月分別獨立時，被一分為二的那一條界線，至今各教派對此仍不滿意。

「我們這邊叫邦（state），巴基斯坦那邊叫省（province），當時主要是以宗教為劃分基礎。把穆斯林地區劃出去後，印度的旁遮普邦便以印度教徒和錫克教徒為主（錫克教為印度本土宗教相對於外來的印度教和伊斯蘭教），怎知這兩個教派又有衝突，印度政府不得不把印度教徒比例較高的區域再分出去，結果在1966年多了兩個邦：哈里亞那邦（Haryana）和喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）。」

我聽得滿天星斗，荷蒂聳聳表無奈，這就是印度。對，這就是印度，內亂不斷。即使移居到外地的分離主義人士，仍然對祖家的獨立事業念兹在兹，他們的移居國應怎樣處理，特別是他們勢力龐大？

不要忘記，印度還有曼尼普爾邦的基督徒地區要求獨立，無論從種族、宗教信仰、歷史背景，一樣和印度主流社會格格不入，而且長期受到印度政府歧視打壓，最近再次爆發殘酷衝突，據消息指死傷無法統計，他們的處境已受到西方基督教教會關注。作為以基督教文明為主的西方國家，有這個打壓基督徒的印度盟友，的確辣手。