英文交談突然語塞！除了er…和um…仲可以點？分享Native Speakers 12個應對方法！

不論是與同事或上司交談,還是與客戶溝通,我們難免會遇到突然「語塞」的時候。當自己腦袋一片空白、張開嘴卻說不出半句話來的一刻,不單自己會覺得十分難堪,對方也必然會感到相當尷尬。每每碰上不知道應說甚麼的時候,為避免dead air(冷場)的出現,我們總會迫使自己在瞬間想出對話內容,努力嘗試接話。可是,思考也需要時間吧?大部分人在思考的時候都會低喃「er…」、「um…」、「hmm…」等來拖延時間,但是不斷發出這些聲音的話,會顯得說話者不夠專業,容易令對方覺得你準備不足甚至不擅溝通。那麼,一時語塞的我們又該如何為自己爭取多點思考時間去接話呢?不想反覆的「er…」、「um…」、「hmm…」的話,可以怎樣做呢?在思考的瞬間,又該做些甚麼才可表現得更專業,更得體呢?

credit: https://stock.adobe.com/

今天,筆者會為大家分享一下native speakers如何填補對話的空白。下次要在溝通時為自己爭取思考時間時,就可以派上用場了!

1. Well……(嗯……)

credit:https://stock.adobe.com/

「Well」為最常用的^gap-filler之一。“Well”有不同的用途,例如告知對方你正在思考。

(^說話時,我們可以用一些短語來彌補思考的間隙,使表達連續連貫,這些短語叫做 “gap-fillers” 。中文口語中常會用到「嗯」、「對了」、「啊」等無意義的助語詞,來緩衝思考下一句話的時間,而英文中最常聼到的gap-filler非「Well」莫屬了。)

Example 1:

A: How’s the meeting?

(會議怎麼樣?)

B: Well, but it wasn't too bad.

(嗯,還不錯吧。)

Example 2:

A: How much do you think is acceptable?

(你認爲可接受價格為多少?)

B: Well……I guess HKD$1,000 is a good price.

(嗯……我認為港幣1,000元是一個不錯的價格。)

2. Actually,……/As a matter of fact,…… (其實……)

3. To be honest,...… (老實說……)

4. To be frank,……(坦白說……)

5. How shall I put it? (我該怎麼說呢?)

credit:https://stock.adobe.com/

Example:

A: "How's the new sales representative?"

(新的銷售代表怎麼樣?)

B: "Well, I don't think he's - how shall I put it? - ever going to be a top salesperson. But he seems nice enough."

(嗯……我不認為他…我該怎麼說呢?…我不認為他能成為一名頂級銷售員。不過,他看起來挺有善的。)

6. What I’m trying to say is……(我想要告訴你的就是……)

7. Let me put it this way (讓我這麼說好了)

Example:

Let me put it this way, we've already agreed to do this deal.

讓我這麼說好了,我們已達成這項交易。

8. That’s an interesting question. (嗯...好問題)

這情況下,「interesting」未必一定含有「有趣」的意思,而是普通一個對話的gap filler,用來給自己多點思考時間。

Example:

A: Are you going to propose this plan in tomorrow's conference?

(你打算在明天的會議上提出這項計劃嗎?)

B: That’s an interesting question. I’ll think about that.

(嗯...好問題,我會想想的。)

9. I’ve never really thought about it, but I guess...... (我暫時還沒有真正考慮過,但是我猜......)

Example:

A: What are you going to do after completing this MBA programme?

(完成此工商管理碩士課程後,你有甚麼打算?)

B: Oh, I’ve never really thought about it, but I guess I’ll work at an international firm.

(噢,我暫時還沒有真正考慮過,但是我猜我會在一家國際公司工作吧。)





10. Let me think./Let me think about it. (讓我想想。)

credit:https://stock.adobe.com/

Example:

A: What do you want to have for lunch?

(你午餐打算吃什麽?)

B: Let me think… How about sushi?

(讓我想想……吃壽司好嗎?)

11. Give me one second. (稍等一下)

Example:

A: Which subscription package do you prefer?

(你比較喜歡哪個訂閱套餐?)

B: Give me one second. Let me compare them quickly now.

(稍等一下,我現在快速比較一下。)

12. I guess...... (我猜......)

Example:

A: Why hasn't the meeting started yet?

(I guess he’s probably)

B: I guess it's because the host is still in another meeting.

(我想是因為主持人還在開會。)