  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場英語教室
小薯茶水間玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

14/04/2023

英文交談突然語塞！除了er…和um…仲可以點？分享Native Speakers 12個應對方法！

#職場 #英語 #職場英語 #學英文 #英語教學 #語塞 #溝通技巧 #英文交談 #語文增值 #打工仔 #上班一族
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　不論是與同事或上司交談，還是與客戶溝通，我們難免會遇到突然「語塞」的時候。當自己腦袋一片空白、張開嘴卻說不出半句話來的一刻，不單自己會覺得十分難堪，對方也必然會感到相當尷尬。每每碰上不知道應說甚麼的時候，為避免dead air（冷場）的出現，我們總會迫使自己在瞬間想出對話內容，努力嘗試接話。可是，思考也需要時間吧？大部分人在思考的時候都會低喃「er…」、「um…」、「hmm…」等來拖延時間，但是不斷發出這些聲音的話，會顯得說話者不夠專業，容易令對方覺得你準備不足甚至不擅溝通。那麼，一時語塞的我們又該如何為自己爭取多點思考時間去接話呢？不想反覆的「er…」、「um…」、「hmm…」的話，可以怎樣做呢？在思考的瞬間，又該做些甚麼才可表現得更專業，更得體呢？

 

credit: https://stock.adobe.com/

 

　　今天，筆者會為大家分享一下native speakers如何填補對話的空白。下次要在溝通時為自己爭取思考時間時，就可以派上用場了！

 

1. Well……（嗯……）

 

credit:https://stock.adobe.com/

 

　　「Well」為最常用的^gap-filler之一。“Well”有不同的用途，例如告知對方你正在思考。

（^說話時，我們可以用一些短語來彌補思考的間隙，使表達連續連貫，這些短語叫做 “gap-fillers” 。中文口語中常會用到「嗯」、「對了」、「啊」等無意義的助語詞，來緩衝思考下一句話的時間，而英文中最常聼到的gap-filler非「Well」莫屬了。）

 

Example 1:

 

A: How’s the meeting?

（會議怎麼樣？）

B: Well, but it wasn't too bad.

（嗯，還不錯吧。）

 

Example 2:

 

A: How much do you think is acceptable?

（你認爲可接受價格為多少？）

B: Well……I guess HKD$1,000 is a good price.

（嗯……我認為港幣1,000元是一個不錯的價格。）

 

2. Actually，……／As a matter of fact，…… （其實……）

 

3. To be honest，...… （老實說……）

 

4. To be frank，……（坦白說……）

 

5. How shall I put it? （我該怎麼說呢？）

 

credit:https://stock.adobe.com/

 

Example:

 

A: "How's the new sales representative?"

（新的銷售代表怎麼樣？）

B: "Well, I don't think he's - how shall I put it? - ever going to be a top salesperson. But he seems nice enough."

（嗯……我不認為他…我該怎麼說呢？…我不認為他能成為一名頂級銷售員。不過，他看起來挺有善的。）

 

6. What I’m trying to say is……（我想要告訴你的就是……）

 

7. Let me put it this way （讓我這麼說好了）

 

Example:

 

Let me put it this way, we've already agreed to do this deal.

讓我這麼說好了，我們已達成這項交易。

 

8. That’s an interesting question. （嗯...好問題）

 

　　這情況下，「interesting」未必一定含有「有趣」的意思，而是普通一個對話的gap filler，用來給自己多點思考時間。

 

Example:

 

A: Are you going to propose this plan in tomorrow's conference?

（你打算在明天的會議上提出這項計劃嗎？）

B: That’s an interesting question. I’ll think about that.

（嗯...好問題，我會想想的。）

 

9. I’ve never really thought about it, but I guess...... （我暫時還沒有真正考慮過，但是我猜......）

 

Example:

 

A: What are you going to do after completing this MBA programme?

（完成此工商管理碩士課程後，你有甚麼打算？）

B: Oh, I’ve never really thought about it, but I guess I’ll work at an international firm.

（噢，我暫時還沒有真正考慮過，但是我猜我會在一家國際公司工作吧。）



10. Let me think.／Let me think about it. （讓我想想。）

 

credit:https://stock.adobe.com/

 

 

Example:

 

A: What do you want to have for lunch?

（你午餐打算吃什麽？）

B: Let me think How about sushi?

（讓我想想……吃壽司好嗎？）

 

11. Give me one second. （稍等一下）

 

Example:

 

A: Which subscription package do you prefer?

（你比較喜歡哪個訂閱套餐？）

B: Give me one second. Let me compare them quickly now.

（稍等一下，我現在快速比較一下。）

 

12. I guess...... （我猜......）

 

Example:

 

A: Why hasn't the meeting started yet?

（I guess he’s probably）

B: I guess it's because the host is still in another meeting.

（我想是因為主持人還在開會。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多職場英語教室文章

你可能感興趣

#職場 #英語 #職場英語 #學英文 #英語教學 #語塞 #溝通技巧 #英文交談 #語文增值 #打工仔 #上班一族

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk