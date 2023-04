For a Limited Time Only！絞盡腦汁希望廣告更吸引？必學29個吸睛英文營銷用語！

負責營銷推廣的你,一定明白語言的力量!語言不但能影響人的情緒,更可以催化情感,促使人們作出實際行動。不少研究發現,某些單詞和短語有助提升轉化率和銷量,而且成效顯卓。當然,在不同的場合和情況下使用不同的短語和詞彙,效果會截然不同。至於成效如何,就取決於你是否能夠找到最恰當的單詞,讓工作表現事半功倍了!本周,筆者為大家帶來了四類吸睛營銷用語和短語,快來幫你的廣告變得更加吸引吧!

第一類、表示「限時優惠」

• _______ ends soon (即將結束)

E.g. Our SPRING SUPER SALE ends soon!

(我們的春季特賣即將結束!)

• Download _______ now/today. (立即下載XXX!)

E.g. Want to enjoy your videos anywhere and anytime? Download K&M now!

(想隨時隨地欣賞您的視頻嗎? 立即下載K&M!)

• _______ while supplies last (送完即止)

E.g. The offer stands while supplies last.

(優惠持續,送完即止。)

• For a limited time only(優惠期有限)

E.g. Available for a limited time only!

(僅在優惠期有限。)

• Sale ends _______!(促銷將於_______結束!)

E.g. Special Mom’s Day Sales Ends Saturday!



(母親節特別促銷將於周六結束!)

• Act now before time runs out. (限時搶購,立即行動)

• Get it while it’s hot.(有買趁手)

E.g. Get it while it’s hot: 30% OFF regular priced pizzas on delivery.

(有買趁手。正價pizza外賣七折。)

• Last chance (最後機會)

E.g. 50% Off Last Chance Sale.

(最後機會,半價優惠。)

• The _______ sale you don’t want to miss (不要錯過)

E.g. The summer sale you don’t want to miss!

(你不想錯過的夏日勁減。)

第二類、與顧客建立關係

• Ever wish you could_______? (有沒有想過你可以……?)

E.g. Ever wish you could access medical information right from your iPhone?

(有沒有想過你可以直接透過iPhone查詢醫療信息?)

• Aren’t you tired of _______(您不厭倦……嗎?)

E.g. Aren't you tired of washing dishes?

(你不厭倦洗碗嗎?)

• We get it.(我們理解的。)

E.g. You're Busy. We Get it.

(你很忙, 我們理解的。)

• We’ve got you. (我們找到你了!)

E.g. Feeling stressed? Keep Scrolling. We've Got You!

(壓力很大? 繼續向下滑 。我們找到你了!)

• Improve your_______now. (立即改善......吧。)

E.g. Improve your cooking skills now.

(立即來改善您的烹飪技能。)

• Discover what it’s like to_______.(來發掘一下……的感覺吧!)

E.g. Discover what it's like to live in a homey hotel.

(來發掘一下住在家庭旅館的感覺吧!)

• Experience what it’s like to_______.(來感受……體驗吧。)

E.g. Experience what it’s like to sing with your idol.

(來感受與偶像一起唱歌的體驗吧。)

• You deserve_______.(您值得……)

E.g. You deserve a better service.

(你值得更好的服務。)

• You’ve earned_______.(你獲得了……)

E.g. You've earned a chance for a new lifestyle.

(你獲得了一個享受全新生活的機會。)

第三類、令顧客放心購買

• No questions asked(無條件/不過問)

E.g. We offer a no questions asked 100% money-back guarantee.

(我們提供無條件全額退款服務。)

• First month free(首月費用全免)

E.g. Get your first month free now!

(首月費用全免。)

• The first month is on us!(首月費用我們來付)

• No hidden fees (無隱藏費用)

E.g. L&Y Finance – No Hidden Fees.

(L&Y金融 — 無隱藏費用。)

第四類、表示「0風險」

• Guaranteed _______(有保證的)

E.g. Guaranteed Freight Delivery Service.

(有保證的送貨服務。)

• _______ or your money back(全額奉還)

E.g. Satisfaction or your money back

(如不滿意,全額奉還。)

• You can unsubscribe at any time. (你可以隨時取消訂閱)

• We won’t flood your inbox(我們不會轟炸您的收件箱)

E.g. We won't flood your inbox. Promise.

(我們保證不會轟炸你的收件箱。)

• No obligation(沒有義務)

E.g. No Obligation. Free Trial.

(沒有義務。 免費試用。)

• No purchase necessary(你毋須付出任何費用)

E.g. There’s no purchase necessary to enter to win the iPet2.0!

(毋須購買即有機會贏得iPet2.0!)

• Cancel at any time(可隨時取消)

E.g. You can cancel at any time without penalty.