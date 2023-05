老是常見的Grammar疑難！「提醒」用Remind，後面應該跟to、of還是about？即睇三者分別和用法！

最近有讀者在工作時遇到一個有關英文使用的問題,於是與我討論了一下。事緣是他需要發電郵給公司的合作夥伴,提醒對方於指定時間參與會議,可是在他草擬電郵的時候卻發現自己搞不懂「提醒」的英文是甚麼。他問我說:「動詞 "remind" 後面接著的介系詞(preposition)應該是 "to"、"of" 還是 "about"?」。相信大家也和上述讀者一樣,在工作上經常或偶爾需要發電郵「提醒」別人某些與工作相關的事宜。不知道大家在撰寫郵件的時候有沒有困惑過“remind...about”、“remind...to” 還是 “remind...of” 才是表達「提醒」的正確的用法?或,它們之間有甚麽分別?好吧,既然已經有一段時間沒有説過英文語法(grammar),本周,筆者一於說說這個題材吧。

(credit: https://stock.adobe.com/)

”Remind(v.)”的意思是提醒某人「已經忘記的事情」或「有可能會忘記的事情」,它突出的是 「讓人記起」 一件原本應該要知道的事情。“Remind” 後面可以接的介系詞包括“about”、 “to” 和“of” 。以下是“Remind...about”、“Remind...to”和“Remind...of”的用法和例子:

“Remind”的用法(一):

Remind 某人 about (+ 名詞)

(=提醒某人有關XXX的事宜)

(credit: https://stock.adobe.com/)

例句1:

Kay, could you remind Miss. Fong about the Zoom meeting scheduled for 6:30PM?

Kay,你能提醒方小姐有關晚上6:30的Zoom會議嗎?

例句2:

I am writing to remind you about the business contract that you were supposed to sign before 20th May 2023.

來函僅提醒你需於2023年5月20日之前簽妥商業合同。

“Remind”的用法(二):

Remind 某人to (+ 動詞)

(=提醒某人去做某事)

(credit: https://stock.adobe.com/)

例句1:

We would like to remind you to settle your outstanding service charge fee, which is already due, to avoid inconvenience.

我們謹在此提醒你結清欠款,以為了避免給你帶來不便。

例句2:

We write to cordially (誠摯地)remind you to join the 33rd Inauguration ceremony, which will be held online on May 19, 2023 at 7pm(HKT).

謹在此致函提醒你參加將於2023年5月19日下午11點(香港時間)在線上舉行的第33屆就職典禮。

例句3:

Please remind me to call her up before 3PM.

請提醒我在下午3點之前打電話給她。

“Remind”的用法(三):

Remind 某人of 某人/某事

(=使某人想起了某件事)

(credit: https://stock.adobe.com/)

“Remind” 後面如果接介詞”of”的話,一般是指「使(某人)想起了某件事」,亦即「喚起記憶」的意思。

例句1:

It reminds me of my experience working for an international company.

這讓我想起了我在一家國際公司工作的經驗。

例句2:

It reminds me of the proposal put forward by Fanny, our previous marketing manager.

它使我想起了我們以前的營銷經理Fanny提出的建議。