物業管理 | 工種多元化，創造大量就業機會！年輕人才轉跑道入行，邊做邊學晉升快

本港持續增加住宅供應，對專業物管人才的需求有增無減；有年輕打工仔重視發揮空間，不習慣在辦公室「坐定定」，於大學會計學系畢業之後，轉投物管行業。

此外，過去數年疫情嚴重衝擊航空業，有地勤人員積極尋找職場新跑道，以「先入行、後進修」方式為出路。首先轉型助理客戶服務主任，再重返校園進修，增值自己以提升競爭力。

物管業涵蓋的工種較多元化，從一般物管服務，以至環境管理、建築物維修保養改善、應用法律、財務及資產管理等，均需要運用不同範疇的專業知識去解決問題，而且人才需求殷切，創造大量就業機會。

第一太平戴維斯物業管理有限公司高級物業主任梁皓斐表示，下一發展目標，在這行業「慢慢浸落去」，學習得更深入，期望為未來晉升管理層而努力累積經驗。（陳靜儀攝）

仲量聯行物業管理服務有限公司客戶服務主任雷嘉儀認為，自己比較容易與人溝通及細心，有助調解糾紛，也是獲得晉升機會的其中一大因素。（陳靜儀攝）

現時在第一太平戴維斯物業管理有限公司擔任高級物業主任的梁皓斐（Victor），以及仲量聯行物業管理服務有限公司客戶服務主任雷嘉儀（Tiffany）均在零經驗狀態下入行和「邊學邊做」，同樣被上司賞識，獲升職機會。

兩年前於大學會計學系畢業的Victor，從第一太平戴維斯的管理培訓生計劃入行，現時已由物業主任晉升至高級物業主任；Tiffany就是在全職擔任地勤人員兩年後，遇上疫情嚴重衝擊航空業的苦況，在2020年由地勤人員轉職為助理客戶服務主任，約一年多後晉升為物業客戶服務主任。

棄會計「鐵飯碗」 提升競爭力

一直以來，外界談及財務會計類的職業時，總以「鐵飯碗」來形容其穩定性。Victor回想，由高中選修科開始已有揀選企業、會計與財務概論科，後來升讀大學亦繼續主修會計學，「原本以為畢業後會順理成章從事會計行業，怎料大學期間在會計師行當實習生後，發現自己的性格不太適合。」

他解釋，由於當時主要的工作模式都是在辦公室「坐定定」，較多是獨自埋首工作，「可是我的性格較outgoing（外向），也比較喜歡接觸不同人和事，似乎與我的性格及追求的職場環境完全相反。」因此，在大學最後一年已考慮及早轉換至更合適的跑道上。

他坦言，初期也曾猶疑：「讀了多年會計相關學科，累積了不少會計知識，不想白白浪費。」不時思考哪一行業可讓他繼續運用會計學知識。

零經驗入行 公司提供資源栽培

輾轉從網上接觸不同物管招聘廣告，再尋找物管業在職人士，請教他們不同物管工作崗位及職責，從零開始深入認識。隨後得出結論是，「原來我也挺適合這一行」，喜歡對人、對客，與不同持份者溝通，以及樂於接受新挑戰，如思考有何更高效策略應對危機等。

物業管理業早前推出發牌制度，由物業管理業監管局（PMSA）發牌規管，凡向香港有公契的物業提供多於一個類別的物管服務的公司均須持牌；至於物業管理人，倘若在須持牌的物管公司提供的物管服務，擔任管理或監督角色的物管從業員也須持牌；而牌照分為第1級及第2級。

當時Victor及Tiffany作為零經驗新人入行，難免會擔心職涯發展機會受限，惟他們指近年隨著物管業發牌制度生效，反而有了更清晰、明確的職涯發展目標。現時二人均持有物業管理人第2級牌照，並以考取第1級牌照為下一階段發展目標（詳見考牌路徑表）。

Victor分享，在初出茅廬的階段，雖然自己欠缺物管業「底子」，但是「幸好遇到好同事，好肯教，公司也願意提供資源栽培」。例如在利用新科技提升管理效率，智能化物管方面都有不少培訓。

受智能化物業管理、環保物管、智慧社區生活空間等概念興起所帶動，物管行業走向專業化，打工仔的增值軌道上，亦變得愈來愈多元化。

Tiffany分享，她入行後認為還有不少專業知識如法律法規、建築結構、環保建築等需要繼續學習深造，於是首先在城市大學就讀2級管理物業人牌照課程，近日再於理工大學修讀物業及資產管理學士課程，盼之後有更多可能發展出路。