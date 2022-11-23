人才荒｜請唔到人主因係人口減少、老化問題！聘請海外人才／高齡人士或是出路？

近三年的疫情加劇全球各地人才危機，各行各業在這段恢復期皆缺人手，最近也經常看到不同地區出現人手短缺的新聞。香港勞動市場在第四季愈見緊張。疫情逐漸緩和，縱使入境檢疫措施放寬，但前線行業招聘困難亦讓僱主面臨重大人手壓力。

前線行業僱主招聘困難的其中一個原因離不開香港人口減少及老化問題，香港自2020年以來人口總共減少了19萬，其中15-60歲的人口基本上都在下跌，而60歲以上的人則在上升。根據政府統計署於2022年年中公布的數字，65歲或以上的香港人口有152萬人，預計到2051年將增至270萬人，可見老化問題嚴重。隨著高齡人口比例持續高企，出生率亦進一步下降，香港勞動力必然面臨更巨大的挑戰。

前線行業的僱主一方面要思考如何吸引年輕的人手加入，另一方面，亦需要考慮將中、高齡人士納入公司。這些中、高齡人士過往累積到一定的工作經驗，待人接物等處事方式亦成熟，如未有足夠新人入行，僱主未來在招聘人手時亦可多作考慮。

最新的施政報告中提到很多從海外「搶人才」的措施，這對香港整體很有幫助，不過對於本地前線行業面對的人手短缺問題，政府亦需要有更詳細的解決方案。