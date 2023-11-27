辦公室權鬥 | 同一件事兩個部門爭崩頭無人管？只管賺錢，不要和諧，誰是辦公室政治最大玩家？

「你說這樣有沒有道理？明明只是經濟版的內容，為甚麼港聞搶了去做頭版？」

對，一間上市公司主席在公司業績公布時說的內容，當然是財經版的工作範圍了；但亦可能有斟酌餘地，就是他說了一些理財哲學，而且還有股票投資的貼士。因為內容大眾化，放在港聞也不為過，若他是名人，甚至可以上報紙頭版。

不過，不管放在報章哪一版面，也應該由財經版執行，這才最理想、亦是最應該、最合適的做法。

當時朋友在報章擔任副總編輯，負責財經版，但港聞才是公司主打之一。於是很多時候，不同版面為了爭取見報內容，互相搶奪新聞資源，名人訪問便是這類資源。

曾幾何時，某地產集團老闆是所有媒體趨之若鶩的對象。好多時候他喜歡在業績公布之後，回答記者問題時，談及自己投資了甚麼股票，甚至說出他建議的股票名單。

正因為他的名氣、地位和影響力，可以預計有他的訪問，不管網站收視率或報攤銷售數都可能因而增加。

朋友面對的現實是，負責港聞的老總為了業績，完全不管財經版怎樣做。他派港聞記者去做訪問，於是就出現互相爭奪採訪資源了。

同一份報章，派港聞版和財經版兩組記者去做同一間公司的業績公布記者會，如果早已協調好，並不是問題。例如把對投資股票的分析，放在港聞版；而公司業績的報道則放在財經版。

但在記者會現場，財經版同事才發現有港聞版記者在，便大有問題了。

很明顯，負責港聞的副老總是只做對他有利的報道，財經內容他才不管。於是大家在報館變成鬧交收場。這個時候可以拍板做決定的就是老總，但因為老總知道老闆追求新聞要爆，亦要同事之間互相競爭，於是他也不管。

他只認為最理想是講股票的放在港聞，講業績的放在財經，至於兩個副老總怎樣安排、誰人寫稿、怎樣收科，他都沒有興趣介入。

老闆就是要你們幾個管理層為了表現而互相打架，你們粗口橫飛、吵吵鬧鬧，只要不影響工作效率便可以。他這樣做還有另一層考慮：就是避免你一班人走得太埋，互相配合，「隱瞞」失誤，「包庇」冗員，這樣會真正影響他的生意。

這就是之前說的，最大聲講員工最重要的人，都是老闆；而最懂得在員工間製造矛盾的，亦是老闆。他明知有人玩辦公室政治，也不介意，因為他並不需要公司和諧，需要的只是公司賺錢，他才是辦公室政治的最大玩家。