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12/02/2024

辦公室政治｜人前讚下屬「如日中天」暗藏另一意思？上司由特別器重到反面唔認人，全因一個導火線

#管理 #Pantry熱話 #辦公室政治 #辦公室求生術 #管理學
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「她是我們公司的明日之星！」

 

　　每一次公司有對外活動，上司把她介紹給其他人時，都這樣說。

 

　　即使她自己並沒有感覺到自己是明日之星，亦打從心裏感謝上司對她的栽培。

 

　　自加入了這家公司後，上司給她許多機會。雖然工作繁重、時間緊迫、資源不足、人手不夠，又即使方向模糊、策略不清，她總在死線前完成工作，雖不至於有聲有色，也算有板有眼。

 

　　她認為上司是她恩人。縱使上司罵她很狠，指示不夠清楚，還經常前言不對後語，推卸責任，並且把她在部門之間調來調去；但她每到一處、每做一事，都叫做有所交代。

 

　　明眼人也看得出來，上司特別器重她，而且毫不保留的讚賞她。

 

　　當然她非常賣力工作，可以說是為這個上司賣命。一晚之內做100頁的ppt、周末周日工作平常不過，甚至為了節省時間，搬到公司附近，走路返公司不用5分鐘。

 

　　事情在公司把朋友從上司手下，調去協助署任CEO開始有變。上司不斷從朋友口中八卦署任CEO的工作和某些政策決定，但朋友知道這是confidential，不應該隨便說。

 

　　上司曾經約她吃晚飯，整個晚上都在試探公司是否有裁員計劃，朋友唯有支吾以對。上司開始對她態度改變，在朋友背後說了她許多不是。這些傳言到了她耳中，她不相信。

 

　　之後她才陸續聽到關於上司想做CEO的流言，然後上司玩辭職、向公司扭計。怎知公司順水推舟。

 

　　就在上司在任最後三個月時，突然變了另一個人般，之後朋友聽到許多上司對她不滿的話，其中兩句是：「不要以為我只有一、兩個月，我仍然有能力玩死她。」

 

　　這個「她」，就是朋友。

 

　　同事問朋友：「你做了甚麼，為甚麼她（上司）說要玩死你？」

 

　　朋友丈八金剛，說沒有做甚麼！事實上她真的沒有做過甚麼。

 

　　朋友心裏面總有些不相信。直到一天，署任CEO正式坐正，對朋友說其上司一直在背後bad mouth 她，還極力推薦另一個同事接替朋友。即使到任職最後一個月，仍向新上任CEO推薦該同事，還說他有能力做朋友上司。

 

　　這時朋友才驚覺上司在過去兩年，一直在朋友的部門「栽培」另一同事。多次出席公司對外活動，上司介紹那同事時，都說他是明日之星，當其他人指著朋友笑說「你們公司有許多明日之星」時，上司會說「她（朋友）已經是如日中天了」。

 

　　當時她不以為意，以為是講笑。原來上司工於心計，說朋友如日中天，也就表示朋友已經到了頂峰，沒有進步空間了。

 

　　朋友亦不得不相信上司說有能力玩死她這句話，其實是真的。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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