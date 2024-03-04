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04/03/2024

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？

#管理 #辦公室政治 #管理層 #Pantry熱話 #辭職 #權力 #辦公室求生術 #利益衝突
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「他是不是有病啊！今天最後一日返工，下晝5點還叫同事開會，下達指令。」營業部的阿姐跟我說。

 

　　她口中的「他」是公司之前叫他離開的人，是部門主管。按道理，他已經肯定離開，新主管即將走馬上任，他又怎會為部門未來發展指手劃腳呢？

 

　　任何人在決定離開公司後，都不應該為公司未來訂下太長遠的行事規則和營銷計劃，應該預留足夠空間予繼任者安排。

 

　　這不是責任問題，而是江湖規矩。

 

　　他這樣做是彰顯權力，並不計較之後有沒有人去跟從，只滿足他一時的權力慾。

 

　　辦公室內不少人喜歡享受權力，即使自己已是明日黃花，仍然擁抱權力不放。

 

　　既然要走了，便不應該出席高層管理會議，因為會議內容極可能涉及公司未來發展。即使轉去工作的地方未必是公司的競爭對手，為免誤會，還是不要出席好。

 

　　何況不出席會議，還可能看到一些人的真面目。

 

　　一年，在離開美國公司時早已跟上司說，會做好交接工作，但不會開會。至於手上還有幾個不大不小的計劃，則正等待公司安排如何交接。

 

　　我不再開會，於是我負責的幾個計劃，便要作出安排了。會後，有同事不忿的告訴我在會議上有人批評那些計劃，亦間接說了我壞話。

 

　　此同事跟我十分友好。我立刻制止她說下去：「千萬不要說誰說了甚麼話。」

 

　　「為甚麼？」她充滿疑惑的問：「你不想知道誰是朋友？，誰是敵人嗎？」

 

　　我又怎會不想知？但我何須等待人家告訴我，才「知道」辦公室內誰是朋友，誰是敵人呢？況且知道了又如何，反正以後也不會和他們有聯繫。

 

　　求名逐利是人性，是常態。

 

　　今天他們跟我稱兄道弟，是因為我們沒有利益衝突；今天他跟我結盟成派，是因為我們有共同利益。他朝我們有利益衝突，沒了共同利益，他們便會和其他人稱兄道弟，和其他人拉幫結派了。

 

　　況且，人走茶涼。

 

　　縱使我在公司的權力有多大，職位有多高，能量有多強，當我要離開的消息傳出後，那些之前巴結我、奉承我、有求於我的人，便會第一時間閃開，去巴結和奉承另一個有權力、職位高和能量強的人。

 

　　至於那些正在等待權力、職位和能量的人，則會立刻撲出來，去搶奪我留下來的東西。那幾個計劃便順理成章成為「眾矢之的」，他們會惡意批評它們，難道他們會說我做得很好嗎？那如何凸顯他們的價值？

 

　　何況權力會令人著迷！

 

　　戲還沒謝幕，丑角奸角已跳上舞台。辦公室內的戲沒完沒了，我亦樂得站在一旁看。茶雖涼了，也挺解渴的。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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