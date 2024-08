全球平均收入最高國家城市排名！瑞士登榜首每月平均工資超$6萬！亞洲只這地方打入Top 20！香港排第幾？平均收入幾多？

在香港,無論是物價,或是生活成本都相當高,實際上香港人的收入在國際上又是否相對較高?商業雜誌CEOWORLD Magazine最近發布《2024年平均工資最高及最低的國家》(Countries With The Highest And Lowest Average Salaries, 2024)調查結果,當中統計了196個國家及城市的平均每月薪酬總額,香港竟然前20位不入?

調查為國家及城市的平均每月薪酬作排名,在196個國家及城市中,瑞士以每月平均工資收入USD$ 8,111(HKD $63,835)獲得首位,第二名是盧森堡,平均收入為USD$6,633 (HKD $52,202),第三位則是美國,平均收入為USD$6,455 (HKD $50,801)。先睇睇平均工資最高國家TOP20!

(圖片來源:Envato)

《2024年平均工資最高及最低的國家》 TOP20

1. 瑞士 USD$ 8,111

2. 盧森堡 USD$6,633

3. 美國 USD$6,455

4. 冰島 USD$6,441

5. 挪威USD$5,665

6. 丹麥 USD$5,642

7. 加拿大 USD$5,081

8. 格陵蘭 USD$4,665

9. 愛爾蘭 USD$4,662

10. 荷蘭 USD$4,581

11. 新加坡 USD$4,350

12. 列支敦斯登 USD$4,321

13. 澳洲 USD$4,218

14. 英國 USD$4,179

15. 芬蘭 USD$4,090

16. 德國 USD$3,984

17. 瑞典 USD$3,977

18. 阿拉伯聯合大公國USD$3,663

19. 法國 USD$3,655

20. 以色列USD$3,608

(圖片來源:Envato)

新加坡在亞洲地區中排名最高!香港排第23位

在各個亞洲地區中,新加坡排名最高,是第11位,平均收入約每月USD$4,350 (HKD$34,235)。而大家最關心的香港則是排第23位,平均收入約每月USD$3,070 (HKD$24,161),雖然香港排在20名之後,但亦是繼新加坡、阿拉伯聯合大公國、以色列及卡塔爾後達到最高月薪的亞洲城市。

(圖片來源:Envato)

隨後排名榜上的亞洲國家或城市的每月收入相對較低,中國、泰國、馬拉西亞和印度幾個地方均排在60名之後,換算港元收入僅有4位數。

低平均收入亞洲國家:

第63位: 中國 USD$1,122(HKD$8,830)

第73位: 馬來西亞 USD$855(HKD$6,729)

第85位: 印度 USD$628(HKD$4,942)

第97位: 泰國 USD$508(HKD$3,998)

詳細排行榜可瀏覽網址:CEOWORLD Magazine Ranked:Countries With The Highest And Lowest Average Salaries, 2024