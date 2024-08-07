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07/08/2024

全球平均收入最高國家城市排名！瑞士登榜首每月平均工資超$6萬！亞洲只這地方打入Top 20！香港排第幾？平均收入幾多？

#打工仔 #瑞士 #盧森堡 #美國 #月薪 #新加坡 #冰島 #工資 #香港 #工資最高國家排行榜 #Pantry熱話 #CEOWORLD Magazine #收入
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Text: Jane Law

　　在香港，無論是物價，或是生活成本都相當高，實際上香港人的收入在國際上又是否相對較高？商業雜誌CEOWORLD Magazine最近發布《2024年平均工資最高及最低的國家》（Countries With The Highest And Lowest Average Salaries, 2024）調查結果，當中統計了196個國家及城市的平均每月薪酬總額，香港竟然前20位不入？

 

　　調查為國家及城市的平均每月薪酬作排名，在196個國家及城市中，瑞士以每月平均工資收入USD$ 8,111（HKD $63,835）獲得首位，第二名是盧森堡，平均收入為USD$6,633 (HKD $52,202)，第三位則是美國，平均收入為USD$6,455 (HKD $50,801)。先睇睇平均工資最高國家TOP20！

 

（圖片來源：Envato）

 

《2024年平均工資最高及最低的國家》 TOP20

 

1. 瑞士 USD$ 8,111

2. 盧森堡 USD$6,633

3. 美國 USD$6,455

4. 冰島 USD$6,441

5. 挪威USD$5,665

6. 丹麥 USD$5,642

7. 加拿大 USD$5,081

8. 格陵蘭 USD$4,665

9. 愛爾蘭 USD$4,662

10. 荷蘭 USD$4,581

11. 新加坡 USD$4,350

12. 列支敦斯登 USD$4,321

13. 澳洲 USD$4,218

14. 英國 USD$4,179

15. 芬蘭 USD$4,090

16. 德國 USD$3,984

17. 瑞典 USD$3,977

18. 阿拉伯聯合大公國USD$3,663

19. 法國 USD$3,655

20. 以色列USD$3,608

 

（圖片來源：Envato）

 

新加坡在亞洲地區中排名最高！香港排第23位

 

　　在各個亞洲地區中，新加坡排名最高，是第11位，平均收入約每月USD$4,350 （HKD$34,235）。而大家最關心的香港則是排第23位，平均收入約每月USD$3,070 （HKD$24,161），雖然香港排在20名之後，但亦是繼新加坡、阿拉伯聯合大公國、以色列及卡塔爾後達到最高月薪的亞洲城市。

 

（圖片來源：Envato）

 

　　隨後排名榜上的亞洲國家或城市的每月收入相對較低，中國、泰國、馬拉西亞和印度幾個地方均排在60名之後，換算港元收入僅有4位數。

 

低平均收入亞洲國家：

 

第63位： 中國 USD$1,122（HKD$8,830）

第73位： 馬來西亞 USD$855（HKD$6,729）

第85位： 印度 USD$628（HKD$4,942）

第97位： 泰國 USD$508（HKD$3,998）

 

詳細排行榜可瀏覽網址：CEOWORLD Magazine Ranked：Countries With The Highest And Lowest Average Salaries, 2024

 

 

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