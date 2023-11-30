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30/11/2023

借來的消費

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　　周二（28日）蕪文《美經濟　看消費》見報後，收到不少讀者意見，主要是質疑：一、美國經濟情況，真的簡單到只看美國消費市道便知？以及二、今年美國感恩節和「黑色星期五」這個傳統消費檔期的「真相」到底為何？今天(30日)且再一談。


　　　要衡量一個國家或地區的經濟表現或績效，當然不能只看單一經濟指標，正如看近期中國經濟，便不能只看內房因素，包括樓市、建屋量等，還須看其他經濟支柱產業，例如工業、汽車製造、建造等的情況一樣。

 

　　看一地經濟，GDP是其中一個重要指標。消費在各國或地區的GDP中，都佔有一定的比例，而美國屬消費型經濟。CEIC Data的資料顯示，截至2023年6月30日，美國的個人消費佔美國GDP近7成（67.7%，圖一），與其他國家或地區比較，也數一數二。（表）

 

 

 

　　美國GDP與消費關係密切，若美國的消費市道又可從感恩節和「黑色星期五」以及稍後的聖誕等這些傳統消費「旺季」反映出來，不及時見微知著，看看美國經濟的這一片葉，又怎會知道美國通縮、衰退的秋天可能已悄然步近？

 

美消費的「絕望真相」

 

　　正如筆者在《美經濟》一文指出，市場對美國最近節日的消費市道解讀迥異，但若再細看，便知箇中玄機。根據Adobe Analytics的數據顯示，「黑色星期五」的網上銷售額達到98億美元，較去年增長約7.5%，但原來愈來愈多人是透過「先買後付」的方式消費。數據顯示，愈來愈多消費者選擇了用這種「靈活」的支付方式，「先買後付」比感恩節前一周勁升了逾7成(72%)。

 

　　所謂「靈活」支付，其實只是容許消費者可「先買」，重點在「後付」而不是「免付」，但「借錢梗要還」，無論是「碌卡」或是幾個月內分期付款的短期貸款，以任何形式借錢，可能都要額外付更高利息。

 

先買後付　拖欠更嚴重

 

　　根據Adobe Analytics的數據，「先買後付」在今年11月1日至12月31日期間的節日消費，可能攀升至170億美元，比去年的145億元增長17%，創下新高（圖二）。在今時高息、高通脹時期，「先買後付」的重要性正日益提升。

 

 

　　Adobe增長市務部副總裁布朗(Patrick Brown)表示，「先買後付」已成為主流，也將令消費者更容易按鈕購物，尤其是在流動裝置上，今時逾半的網上消費都是透過手機進行。信用卡債務創歷史新高，而愈來愈多年輕消費者也因要還學生貸款，於是拖欠信用卡數的情況也更普遍、更嚴重。

 

寅吃卯糧：今年仍還去年債

 

　　WalletHub的一份調查表示，今年的「消費馬拉松」(Spend-A-Thon)，即感恩節至聖誕期間，不少美國人仍在努力清還一年前欠下的債務！這份有近250名受訪者的網上調查顯示，因通脹關係，有逾三分之一被訪者表示不送禮物；為了在假日期間購物，近五分一人將申請新信用卡；23%的人擬透過社交媒體進行節日購物，但以上發現，可能還不及有近四分一的受訪者仍未還清，去年他們在這段期間所欠下的債務般震撼。雖然調查規模較小，但亦有其代表性。

 

　　今年由於利率上升，這類債務恐會成為一個更大的問題。自美聯儲局3年前加息以對抗通脹以來，截至今年11月，信用卡平均利息已從約16%，急升至近21%。Bankrate的高級行業分析師勞詩曼(Ted Rossman)表示，即使是1000美元的禮物，也可讓人負債40個月。如果他們只按照20.72%利息，支付最低還款額，他們便要付390美元，即近貸款4成的利息！

 

告別美國中產

 

　　不過，零售商又怎會放過在今個傳統消費檔期促銷的機會？因應愈來愈多消費者要求優惠，零售商只會再推出更高的折扣優惠以促銷，而美國人就繼續借貸，或以債冚債來消費，惡性循環。節日豪爽消費背後的事實是，美國人普遍荷包無錢，節日「借來的消費」全是假象，美國社保局的數據可資佐證。

 

　　美國社保局剛公布了2022年全國薪酬統計數據，反映了美國打工仔的財務狀況認真麻麻：美國去年的每月工資中位數（稅前）是約3400美元（約26380港元）。要知道在今天美國，每月僅3,400美元是無法過上中產生活的。因此，大多數家庭必須有一個人以上工作，而且在許多情況下，不只一個人做多份工。

 

　　在當前的通脹危機中，美國的生活成本的上升速度，遠遠高於公司加薪的速度，這給美國家庭帶來了前所未有的壓力，包括住屋。今時美國每月租金的中位數為1978美元，在支付租金後，普通打工仔不會剩下太多餘錢消費。

 

　　通脹為美國大部分家庭帶來了嚴重的財務壓力，他們被迫為食品和租金等日常必需品支付更多費用，這令他們原本已拮据的生活更加捉襟見肘，還說要節日消費？如無意外，未來一、兩個月，美國經濟真象將會現形。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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