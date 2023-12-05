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05/12/2023

買乜好？

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　　由「雙11」網購衍生而來的「雙12」正密鑼緊鼓，加上聖誕臨近，電商、零售商等總會讓消費者有買禮物、買服務……總之是花錢的理由。另聖誕鐘聲響起，跟好友買貨好，還是沽貨提早放假好？如不沽貨，投資者便會與消費者一樣，都會問：買乜好？

 

　　買經驗，買時間。不管是雙11、雙12，還是聖誕、新年；有折扣優惠，還是開心慶祝，花錢都是為自己「買體驗」：人賺了錢，吃喝玩樂，盡情消費，似乎十分合理，但這類消費的體驗就像放煙花，短暫璀璨過後，便復歸平淡。不過，若買的不是自己的體驗而是別人的經驗，很可能便是另一回事。

 

　　芒格說：從錯誤中學習，但最好的方法，還是從錯誤中汲取教訓。如果更進一步，從別人的錯誤中學習和汲取教訓呢？那就要買，但別人從錯誤中得到的教訓又怎買到？嘗試請位老闆吃餐飯，甚至可請自己的上司、老闆等吃飯，伺機請教他們；或為自己買本書，參考作者的經驗；或自我進修增值等，都是用錢為自己買來別人的體驗，其他人的體驗對自己來說，便是寶貴的經驗。

 

買他人經驗 勝自行摸索

 

　　上周五蕪文引述了芒格的說話：「想想自己可能會死在哪裏，就千萬不要去那個地方。」要預視風險，趨利避害，並學習可以讓你不至於去犯一些讓你翻不了身的大錯。不過，要從錯誤中學習，透過自己不斷摸索，真正領悟，恐怕在一千甚至一萬人中，才有一人學得懂，並懂得應用出來。

 

　　不借鑑別人的經驗，單靠自己摸索，很容易便多走了很多冤枉路。人生或投資路上，你可選擇上「當」或上「課」。自己摸索上了當，便要「交學費」，付出的代價隨時十分沉重；投資上，買具有專業知識的專才經驗，例如5至10年的經驗，就應可讓你不兜彎路，並繞過陷阱，持續獲利。漢高祖劉邦便說，他計謀不如張良，政務不如蕭何，帶兵不如韓信，卻能成就帝業，他靠的就是以上一批「專業人士」。

 

　　不少成功人士都會不斷上「課」：看書、持續進修，或者進入其他專業的圈子裏，與專業人士交流，例如想開餐廳便和從事飲食業的老闆傾下，這同樣是買經驗。如果你至今仍未找到方向，更要善用他人的經驗來豐富自己的智慧。你花錢（時間、心機或任何資源）在哪裏，決定了日後你的財源從何。

 

用錢買時間 請專人代勞

 

　　經驗可買，但時間寶貴，從何買得？其實，以上買別人的經驗，正是替自己買多些時間。一般人理財的想法是，不必花的錢就不要花，例如家居維修、廚廁水電等，就經常會被認為「不必花錢」，但若自己做，卻往往愈搞愈弊。不少人都懂得說「錢是用來花的」、「用錢可以解決的便不是問題」，如能真正實踐出來，才可為自己買到時間。

 

　　上天十分公平，無論貧富，每個人一天都只有24小時，生活、工作、進修、理財，還要做家務、家居維修？不要浪費時間了，把一些工作分給別人，為自己買些時間，例如投資，或可交給基金經理。他們大部分時間專注於投資，理論上，他們的知識應會比一般投資者豐富，代客戶管理好資產。否則，投資者靠自學，可能窮一生精力，也做不到基金經理的業績。

 

投資有難度 ETF簡單

 

　　買ETF。找專才協助，並不只是芒格說的，連股神巴菲特也這樣說。如果芒格算是叫人「買經驗」，那麼巴菲特叫人「買ETF」的建議對投資者便更簡單直接。（詳見今年8月31日文，圖一）

 

 

　　巴菲特曾被問及，離世後他財富的安排時，他答說讓太太買指數基金（ETF）好了。他在長達80年的炒股生涯中，發現炒股需要一些悟性、一些智慧。「有人聽10分鐘，就學懂了投資；有人聽了一世，也學不會。」而他認為太太和兒女都是後者。

 

　　為甚麼巴菲特會叫人「買ETF」？原來這個投資建議經過考驗。2008年，他以100萬美元做賭注，公開向對沖基金界挑戰。遊戲規則是：挑戰者最多挑選市場上10隻基金，成立投資組合，進行投資；巴菲特就只揀標普（S&P）500 ETF，同以10年為期。結果，Protégé聯合創辦人賽德斯（Ted Seides）接受了挑戰，但最終於2017年底的比賽限期前提早認輸。

 

　　從2009年到2014年，巴菲特每年都擊敗Protégé，最後以累計回報率85%勝出；賽德斯5隻基金中最好的是63%，其餘基金的回報很低，乏善足陳（圖二）。S&P 500成分是美股最大的500隻股票，買ETF可分散風險，風險會比買個股小。

 

 

分段投資法 較穩妥安全

 

　　巴菲特指出，對沖基金「2% + 20%」的收費結構是關鍵：收取2%管理費，另加20%分紅。他認為基金經理收費過高，這對投資者來說並不理想。他提醒投資者須留意基金管理費：「即使回報率有7%或8%，哪怕只付1%管理費，也會大大削減實際回報。」

 

　　此外，ETF會有定期篩選成分股的機制，每隔一段時間，表現較差的股票會被剔除。巴菲特這種定期投資於股票ETF的方法十分簡單，只要定期分段投資便可。

 

　　與一筆過作孤注一擲（All-In）式「賭博」不同的是，買ETF是分段分注投資，例如2020年3月9日，不少投資者以為美股已見底，遂「撈底」買貨；不料到了3月12日、16日，以至18日約10天之內，這些一度被以為的「底」，後來證實只是「腰」（圖三）。

 

 

　　未諗賺，先諗蝕。買ETF的優點是，假設投資跌幅共30%，若分階段買入，每次買入的成本總會比上一注為低，最後平均可能也只蝕了15%；相反，如果升了30%，回報當然也只15%，因每次買的成本都比上注高。可能有人會覺得，這未必是自己的投資作風。不過，巴菲特這個不必投資者在個別精準時機買貨的長線投資法，無疑會較穩妥安全。

 

　　如不買標普，可買本地科技股ETF，道理相同。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 

 

 

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