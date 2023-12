半年前,市場仍關注美聯儲局仲加唔加息。3個月前,市場開始關注美聯儲局是否會停加息。今時,市場關注美聯儲局幾時減息。

上周估最快減息的時間是2024年3月,這個預測是由債券投資大佬Bill Ackman提出。其他華爾街大佬提出美儲局減息的時間窗,未必使人信服,但由Ackman提出,就不能不研究下。因為Ackman一直是美債淡友,堅持美債息是會升升升,但當美債息見頂時,他就平掉所有美債空倉。

Ackman於今年8月首次公開他對30年期美國公債的看淡立場,到今年9月仍言造淡。美30年期國債息逾5.18厘,當市場全服膺於美儲局的「息再高啲」言論時,Ackman就於10月24日謂他已平掉所有美債淡倉,大家看圖一,就知Ackman有多神。

兩周前,在美聯儲局公布其11月14日的鴿態議息決議後,被稱為「美聯儲局喉舌」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos謂:美聯儲局在今年7月的升息,可能是最後一升,一般言在最後一升之後的8個月,可以見出減息,此即,是明年3月美聯儲局可能減息。

在上周二(28日),美聯儲局的超鷹理事Chris Waller,竟對鮑威爾的「息會高啲,時間會維持長啲」(higher for longer)指引掟了個炸彈,他講:

「I am increasingly confident that policy is currently well positioned to slow the economy and get inflation back to 2%。 I'm encouraged by what we've learned in the past few weeks - something appears to be giving, and it's the pace of the economy。」

「If we see disinflation continuing for several more months-I don't know how long that might be, three months, four months, five months......you could then start lowering the policy rate just because inflation's lower。」

講話的重點是:通脹應可受控,咁就不必再加息,在3個月、4個月、5個月之後就可以減息嘞。

連隻鷹都飛落嚟,還有甚麼可以擔心呢?

美3月可以減息,不是因為有位鷹理事突發鴿言,也不是Ackman的神預測(還要待證實嘛!),而是如Ackman在David Rubenstein的電視節目上所言:

「That is the current macro bet that we have on。」

意譯過來是勢使之然。

「勢使之然」是韓非子論紂王不仁為何仍可成皇帝,他講:「立尺材於山上,材非長也,勢使然也。」

炒股,也是一樣,要順勢,不可逆勢,是故鷹必要變鴿,沽空大王必要轉軚看好。

Ackman在David Rubenstein的訪問中有表示:

「I think there's a real risk of a hard landing if the Fed doesn't start cutting rates pretty soon,」said Ackman, noting that he's seen evidence of a weakening economy.

此即美經濟不易軟著陸,而是會硬著陸,因為經濟面開始走弱,這跟不少人上修訂美GDP的看法大異。

Ackman看到的勢是甚麼?他沒有闡述,但看看圖二就知:今年3月矽谷銀行因為投資在美10年債券,而招來極大額的未兌現損失,原因是,債價是與債息成反比,矽谷銀行於數年前揸入不少低息債券作投資,但當債息上升後,這些債券投資就蒙受損失。如沽出來就蝕硬,不沽出來就沒有足夠流動資金應付存戶的提出,銀行資金不足必然倒閉。

矽谷銀行出事後,美儲局就推出了個銀行定期融資計劃(Bank Term Funding Program,BTFP),向有需要銀行貸出款項去度難關,為期一年。但由今年3月至今,美債息是持續上升,故一眾美國銀行尤其是中小型銀行,在早前揸入超低息的國債未能割掉時,銀行間的債券潛在損失只會愈滾愈大,所以在第三季美國銀行的未兌現債券投資損失就只有愈滾愈大。你作為這些銀行的存戶、股東,會在幾時會去把存款全提出來,將股票全沽出?這個集體「出」的行動,就是美銀行的爆煲日。

上周有64間美國的銀行地區分行關閉了(圖三),PNC Bank有19間,摩根大通有18間,Citizens Bank有8間,美銀有5間,Citibank有2間,其他一間的就不列名,共計64間。

明年3月11日,是美聯儲局的BTFP到期日,理論上是一眾美銀行要向美聯儲局還債,估計是還不了。美聯局可以做的,是再延伸BTFP的借款期限,即再QE。若不,美銀行業肯定危了。



吓!又是3月!

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。