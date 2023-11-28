市場繼續留意著美國的經濟表現。上周感恩節的消費情況固然是其中焦點，而投資銀行對美聯儲局減息，也會有截然不同的預期。至於信甚麼或信哪一邊，投資者很容易會企錯邊，還宜審慎再審慎。

今年感恩節消費情況，市場解讀竟也迥異。根據Adobe Analytics(AA)的一份報告顯示，今年美國「黑色星期五」網上消費交易額達到98億美元新高，同比增長7.5%，優於預期。在「黑五」之前的感恩節，網購消費同比增長5.7%，優於去年同期的2.9%，也略優於AA預測的5.5%。於是AA便預計，今年美國假日總銷售達到2218億美元，同比增長4.8%。

不過，美國農業局聯合會餐飲調查卻顯示，2023年感恩節大餐人均消費同比下降4.5%，為2020年以來首次下降。此外，美國零售聯合會(National Retail Federation)預測，今年聖誕節消費同比增速或速降至3%，美國假期消費數據也顯示，美國消費支出出現乏力跡象，估計消費是受到持續通脹和高息的壓力。同樣是感恩節消費，一升一跌，信哪一邊？其中關鍵，可能是網上與實體消費的分別。

美消費者荷包乾

不過，有分析認為，美國消費者已荷包乾涸，而今年的「黑色星期五」更被指為「黑旗星期五」(Black Flag Friday)，因它就像美海灘上豎起黑旗警告「不要下水」；或像賽車手遭黑旗示意，要結束比賽。「黑旗」有危險、結束，甚至哀悼之意。對美國消費市場悲觀的觀點主要來自4個觀察：

（一）、美聯儲局有報告指出，美國有八成基層家庭的財務資源比疫情前還要少。這批家庭佔龐大人口，估計他們的現金儲備今時（2023年第三季）已耗盡，這對社會的影響不容小覷。



（二）、美國打工仔有一半要靠做兼職來賺更多錢，以紓解因假期消費而造成的財務壓力。根據PYMNTS Intelligence和LendingClub的一份調查顯示，有一半的打工仔除了工資之外，還有其他收入來源，包括做副業或兼職，以及其他幫補。有逾兩成受訪者更表示，假期消費是造成其財務壓力的主因。



（三）、度假及奢侈品的「報復性消費」已耗盡了儲蓄，並增加了信用卡數的負擔。



（四）、貧富懸殊惡化。美聯儲局資料顯示，美國1.32億個家庭中，收入最底層的50%，即全國3.31億人口中的1.655億，今時只擁有全國金融資產的2.3%（圖一），哪會有餘錢可供消費？美國中產階級擁有的總資產百分比也一直在下降（圖二），這也進一步解釋了第二個原因：為甚麼美國有一半的打工仔需要加班或兼職的現象。如果感恩節或「黑五」的消費市道真的不好，那可能便預示著美國的消費力薄弱，甚至已被通脹掏空了。

不但市場對美國近日消費市道的看法可以「向左走，向右走」，連投行對減息政策的預期，也可迥然不同。留意，今時投行已只集中討論減息，而不是加息或更高利率，持續更長時間(higher for longer)了。

大摩：深度衰退 高盛：經濟軟著陸

瑞銀最近估計，美聯儲局將早於明年3月便開始減息。另有兩大投資銀行：大摩和高盛，卻分別預期美經濟將出現深度衰退，以及經濟「軟著陸」。與大部分投行一樣，大摩和高盛都預期明年減息，只是減多減少有別，也取決於對經濟表現的預期，而它們預期美經濟的分歧，主要可能在失業率上（表）。

今時投行普遍認為，美國在未來12個月，約有六成機會出現經濟衰退（即有約四成機會不會衰退），但高盛卻認為衰退的機會小於兩成，在投行中，這無疑是較少數的意見。

投行認為衰退無可避免，是因為：

(1)、美國人的信用卡拖欠率上升。今時美國人信用卡拖欠率已超越了2019年的高點，即使美國第三季GDP增長率高達4.9%，也是近兩年以來最亮麗的表現，經濟似好，但第三季的消費卻特別多，遂令信用卡拖欠率，甚至違約率（「走數率」）大幅上升。美國人荷包乾涸，也影響到市場資金枯竭。

疫情期間，美國政府曾為民眾提供不少經濟支援，但從美國人的儲蓄率一直下降可知，美國人已花光了政府所給予的援助金；花光後，那些人若沒有改變自己的消費習慣，在通脹高企的壓力下，惟有碌卡消費，容易導致拖數或走數。

(2)、消費者信心下降。當碌卡消費一族以債冚債，其後醒覺到循環貸款利息可高達22%時，便會導致消費者信心下降。不過，有分析則指出，這只是美國消費人口中，尤其是年輕人普遍的現象，會否蔓延到中、老年人的消費，有待商榷。

(3)、零售旺季聘請人數下降。同樣與感恩節消費市道有關，但今次是老闆因素。在感恩節至聖誕前這段期間，零售商少請了人。如果對第四季的生意樂觀，零售老闆聘請臨時工、兼職的態度便不會這樣。10月份招募員工較少，可見零售商除資源較為緊張之外，對旺季生意額的預期也很審慎。

(4)、油價。外圍因素方面，油價曾於9月一度超越2022年的高位，並即時拉高了通脹，但今時美國1加侖汽油已回到3.4美元水平，更跌破了2021年的水平，即是11月油價比前年更平（圖三），遂認為通脹下行將成趨勢。

不能只看「老闆數字」

有人認為，今時消費市場的感覺雖不特別好，但公司市場（或稱「獲利市場」）卻不差，其中美國5大科技股公布的業績都比市場預期為好。如果企業獲利是先行指標，PPI應該領先於CPI，以反映經濟實際表現，因為企業會比消費市場、一般消費者更加敏感。加上美國中、老年人暫沒有違約的跡象，包括房貸等。美國人負債狀況還算好，因此不會帶來系統性風險。

不過，筆者認為，以上觀點都只看「老闆數字」，如果一般消費者床頭金盡、口袋無錢，經濟怎會好起來？美國真正的經濟狀況，看美國人的消費便知。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



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