我的看法是先打好基礎，絕不認同坊間有一些教人炒股或所謂有秘方的課程，因為學習投資理財是沒有捷徑的。青年人應這樣學習理財：

（1）先建立良好心態；

（2）後學習；

（3）靠資金分配，利息，做好功課及耐性才能令財富增值，缺一不可。

大家認為以下哪樣是理財最重要的元素：投資增值、儲到錢、識使錢？

三樣都重要，不過一定係要儲到錢先，一位沒有儲蓄便很難做到理財。

那麼儲錢、使錢同投資，究竟有甚麼共通點呢？

心態最重要

就係要有好嘅心態（mentality），即係培養耐性同良好的理財/金錢觀念「珍惜、唔好浪費；資源有限、慾望無窮」，這些是基本的經濟理論，要從小養成好的習慣，耐性和珍惜很重要。

建立良好心態，等於打好理財的基石，打不好就算搵幾多錢都未必儲到錢，更不要說有錢投資了。

缺乏耐性不單止會亂咁使錢，也會亂咁做投機，最後財富蒸發。

講多一次，良好心態是理財（包括投資）的先決條件，包括資金分布、利息、做好功課及耐性才能令財富增值。



（istock）

回答大家的三條問題：

問題一：請老師介紹一些理財投資的書籍：

1）科斯托蘭尼的「一個投機者的告白」。本書特點：一個投機者所做的功課不比投資的小。

2）巴菲特推介的「窮查理的普通常識」，作者是Peter Kaufman。本書特點：提醒我們容易經常跌入的投資認知陷阱。

3）巴菲特推介的「智慧型股票投資人」作者Benjamin Graham被譽為價值投資之父，巴菲特也向他學習。本書特點：教我哋點樣睇股價波動和把握機會。

4）王澤基博士的「反轉腦袋投資學」。本書特點：示範跑贏大市的簡單投資法。

上課是為了懂得選擇產品

問題二：如果我想學投資，老師建議我讀CFA還是香港的證券考試？

投資一般是根據基本分析或技術分析，兩者所看的因素很不同。基本分析是睇公司的財務狀況、盈利前景及管理層等等，預測較長線，一般是3個月/12個月；技術分析主要是根據過往股價走勢來判斷未來的股價變動（charting），預測較短線。

CFA（Chartered Financial Analyst Institute）有三張試卷……涵蓋不同範圍，需要花長時間完成，最少要2、3年。香港的證券考試，你可以選擇其中一科來讀，例如證券、債券等等。

CFA相比香港個別證券的考試，所花時間同難度高很多，前者很需要紀律和堅持，資歷是全世界承認。

任何學習也是由淺入深同根據實際情況，如果不是為了工作，建議大家還是從學習個別證券課程開始。市面有非常多的課程可供選擇，眼花繚亂。

其中可考慮香港證券及投資學會（Hong Kong Securities and Investment Institute,HKSI)，可以考取專業資格。其他例如兩份金融報紙及HKUSpace也有提供投資課程。

在此提醒大家不論報讀任何機構的課程，應抱住心態了解投資市場，投資產品的特性（風險和回報），而不是希望學完就會一朝發達。以為學了技術分析或者一個買賣程式，就以為可以短期賺大錢，這是不切實際的想法，因為投資不是靠單一因素/技術。

小總結：透過認識、了解投資市場和產品的特性和風險，從而懂得判斷風險和選擇合適自己的產品，才是上堂學習的主要目的。

問題三：想老師介绍一下常用幾個参考信息資料網站的使用攻略？

可參考財經網站例如etnet（經濟通）、aastocks等，可參考市盈率/市帳率，派息比率/收益率及派息歷史，50天平均線。資料怎樣應用，可以從網站上找到。

總結，長線投資（由工作至退休）賺錢，不能靠短炒買賣，應該是靠資金分佈/資產分配，利息，做好功課及耐性才能令財富增值。

