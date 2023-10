永樂時期珍品驚現台北！令人驚訝的超低估價，是兵行險著，還是混水摸魚？

三十多前有一齣戲名叫《與狼共舞》Dances with Wolves,在東京中央和台北宇珍國際競投拍品,會不會是「與大鱷共舞」Dances with Big Crocodiles?

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問。