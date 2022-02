米芝蓮一星餐廳新廚上任！清新洋葱豆苗撻、軟嫩澳洲Mayura和牛後腰脊肉，輕巧高水準午餐，一去再去！

Warm tart of balsamic glazed shallots with dau miu $228 – 午餐先來了一款洋葱豆苗撻,輕輕以葡萄酒煮過的洋葱質感柔軟,跟鮮嫩的豆苗成為絕配,置頂加了清新的沙沙醬和山羊芝士,全部食材跟酥脆的撻底一同吃下,為是日午餐帶來一個愉快的開始。

You May Also Like