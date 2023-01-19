新年試做「另類盆菜」！John Sir家傳「賀年一品鍋」，酸辣惹味超大堆頭！湯汁拌飯、蘸麵包一滴不漏！

每逢過時過節，我們中葡一族都喜歡 family time ，一家人聚在一起吃過痛快，而長輩總會做很多非常應節的佳餚，「澳葡一品鍋」便是一道深受歡迎的菜式。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

這款一品鍋其實揉合了中西的元素，燒雞、豬扒、燒鴨配上酸薑、橋頭，再混了充滿法式味道的芥末醬，就是這種充滿了矛盾的食材配搭煮出了令人食而忘返的味道。年輕時還未能明白到味道背後的意義，但人生課題經歷多了，今天就深深體會到吃出人情味這感覺。祝各位新年快樂，享受在新年佳節跟家人共聚的快樂窩心時光。

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