聖誕Party開心Share！超惹味Juicy「Piri Piri烤全雞」！普通焗爐都做到？John Sir秘技分享：免焗燶雞全靠一個動作

聖誕節就快到了！每逢聖誕節，大家都喜歡在家開 Party 招呼朋友，而 party food 當中，烤雞菜式就一定是最受歡迎。很多家庭未必有大大的焗爐，今次就跟大家分享一個非常入屋的燒雞做法，用體積較細的焗爐也可以做出葡萄牙傳統烤雞「Piri Piri Chicken」。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

Piri Piri 是一種來自非洲的辣椒，經常用來炮製不同的葡萄牙菜式，包括自家辣椒醬 Piri Piri Sauce，而葡式烤雞就是其中一款。每次回到葡萄牙家鄉的波爾圖（Porto），我都會去一間 Pedro dos Frangos 烤雞專門店，品嚐當地非常馳名的烤雞。

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