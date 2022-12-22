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22/12/2022

聖誕Party開心Share！超惹味Juicy「Piri Piri烤全雞」！普通焗爐都做到？John Sir秘技分享：免焗燶雞全靠一個動作

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　聖誕節就快到了！每逢聖誕節，大家都喜歡在家開 Party 招呼朋友，而 party food 當中，烤雞菜式就一定是最受歡迎。很多家庭未必有大大的焗爐，今次就跟大家分享一個非常入屋的燒雞做法，用體積較細的焗爐也可以做出葡萄牙傳統烤雞「Piri Piri Chicken」。

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

　　Piri Piri 是一種來自非洲的辣椒，經常用來炮製不同的葡萄牙菜式，包括自家辣椒醬 Piri Piri Sauce，而葡式烤雞就是其中一款。每次回到葡萄牙家鄉的波爾圖（Porto），我都會去一間 Pedro dos Frangos 烤雞專門店，品嚐當地非常馳名的烤雞。

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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