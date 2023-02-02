02/02/2023
零失敗家常雞翼食譜：「雪碧薑葱雞翼」！雞翼香甜，日本長葱香口搶鏡！點去除雪味？一招搞掂
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
很多人都喜歡吃雞翼，而薑葱雞翼、薑葱焗蠔、薑葱炒蟹更是大家的集體回憶。今日我會教大家炮製薑葱雞翼，不過加入少許變化，就是用汽水一起煮。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
「雞翼」是一種多元化的食材，在香港飲食文化中，雞翼的食譜多不勝數。之前有一個 job pitch 來自某汽水品牌，要做出幾款用汽水煮出來的鹹食菜式，這道加入了雪碧的薑蔥雞翼絕對是一大驚喜！用上雪碧或七喜的甜味代替糖或片糖，這也是菜式背後的 food science！
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