星象開運指南！木星在白羊，著紅色增事業運？金星雙魚，粉紅有利人緣，有機會脫單？

在新春之時，不少朋友都會問有沒有甚麼開運指南，今次就看看這有甚麼有利的星象，在時間上可以把握，提升事業和人緣運。

上半年 木星白羊

在占星上，木星是幸運之星，代表發展、擴張、財富，要找好機會，就要跟著木星走。

由1月到5月，木星在白羊座，帶來一種積極、開創的能量，有利於開展新的事情，例如找新工作、創業、做新的生意、開展新的項目，都會特別起勁、有行動力。

有利行業：運動、運動用品及服裝零售、競技運動、電競、工業、鋼鐵、能源。從事這些行業會比較有較多發展，或在投資上選擇板塊，都可以留意這些行業。

有利顏色：紅色——可以配戴紅色的配飾、衣物，或擺放相關擺設。

下半年 木星金牛

5月中開始，木星便會進入金牛座，而金牛的能量跟白羊截然不同。金牛是穩定、踏實、慢慢累積。所以在上半年開始新的事情，到了下半年，就是穩守、一步一步的去做。未必會有大突破，但可以持續的耕耘。

有利行業： 金融、美容、飲食、跟消閒享受有關、藝術、地產、農業。這些行業會有較多機會和發展空間，投資上亦可以參考。

有利顏色：橙色、泥土色——可配戴相關的配飾、衣物，或擺放這些顏色的物品。

提升人緣 金星雙魚

除了事業發展，大家都很關心自己的人緣，良好的人際關係會讓工作如魚得水，個人生活也會得到關懷和支持。掌管人際關係的金星，在1月27日至2月20日會在雙魚座，是一個相當有利的狀態，要好好把握。例如假期後上班，開工大吉，可以跟客戶、合作夥伴聯絡、拜年，談談這一年的計劃之類；跟同事、上司等亦可以聯誼一下，讓大家合作得更愉快。亦可以多參加不同的活動，結識不同圈子的朋友。愛情方面，這段時間剛好遇上情人節，有伴侶的，可安排浪漫活動，增進感情；單身的亦會有較多機會認識新對象。

有利顏色：粉紅、粉紫這些「粉系」顏色