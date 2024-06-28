電影劇集推薦 | 7月電影、Netflix、Disney+劇集推介！泰國大熱《全職乖孫》超催淚、謝霆鋒張學友《海關戰線》、金荷娜出軌愛上保鑣Rain

快踏入7月，近日真的有很多好睇的電影及劇集上映，你們又有沒有好推介呢？今次就一齊看看7月到底有甚麼值得留意的影視作品，即睇！

【7月片單｜上映電影推介】1. 談判專家- Crisis Negotiators：兩大影帝劉青雲、吳鎮宇同場鬥戲

《談判專家》由劉青雲、吳鎮宇主演，由劉德華監製，導演為邱禮濤，今次兩大影帝劉青雲、吳鎮宇相隔19年再度同場鬥戲。故事改編自荷里活鬥智神作《冇數講》（The Negotiator），講述談判專家卓文偉有一日被指是殺警及貪污案主腦，為了自證請，他綁架警察並和另一談判專家謝家俊進行談判。二人鬥智鬥力，到底件案背後又有甚麼陰謀？

上映日期：已上映



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【7月片單｜上映電影推介】2無聲絕境外傳：首襲日 - A Quiet Place: Day One：《無聲絕境》前傳

美國末日幻想恐怖片《無聲絕境外傳：首襲日》為《無聲絕境》的前傳，故事回到外星生物入侵的最初幾天，伊芙蓮一家逃出生天和倖存者四處躲藏。在殺戮下，他們到底怎樣發現最輕微的聲音亦足以致命？一邊在戲院看戲，連觀眾都要再啟動靜音模式。

上映日期：已上映

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【7月片單｜上映電影推介】3. 全職乖孫 - How to Make Millions before Grandma Dies：大熱泰國親情片超催淚！為遺產去做「全職乖孫」

泰國親情劇情片《全職乖孫》改編自真人真事，一出就得到很多電影迷大讚好睇，仲有很「催淚」。故事講述出生泰國華人家庭的年輕人M，為了繼承百萬遺產，所以辭職去照顧患癌症的外婆，成為了「全職乖孫」。但在服侍外婆的同事，仲要和外婆的三名子女競爭，但在過程中M看到外婆病情日漸嚴重，漸漸體會到外婆的孤單。





上映日期：已上映

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【7月片單｜上映電影推介】4. 海關戰線 - Customs Frontline：謝霆鋒狀態超Fit拍動作戲

香港動作劇情片《海關戰線》由謝霆鋒、張學友、林嘉欣及劉雅瑟主演，吳鎮宇特別演出，故事講述香港海關在一次例行海上巡邏時，查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船，仲遭遇一群海外勢力轟炸搶奪。為了查出真相，周正禮與國際刑警被派去海外調查，最後發現軍火失竊另有內情！在劇中，謝霆鋒有超多的動作戲，所以狀態操到很Fit！

上映日期： 已上線

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【7月片單｜上映電影推介】5. 玩轉腦朋友2 - Inside Out 2：王菀之、蘇雅琳聲演！爆笑《玩轉腦朋友》續作

《玩轉腦朋友2》是《玩轉腦朋友》的續作，當年《玩轉腦朋友》相當紅，所以大家都可以期待一下第二季。而今次更請到王菀之、蘇雅琳、黃正宜、魏浚笙、麗英、張蔓姿、楊詩敏、蔣志光、許紹雄為當中角色聲演，一定超爆笑！故事講述韋莉已經13歲，阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎5位「腦朋友」要迎接全新「腦朋友」，大腦總部勢必翻天覆地！

上映日期： 7月11日

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【7月片單｜上映電影推介】6. 龍捲風 - Twister： 荷里活災難片！90年代經典災難片注入新元素

荷里活災難片《龍捲風》故事講述Kate在大學時為風暴追逐者，但當時因為遇上了一場毀滅性世紀龍捲風，同行多名好友出事，所以令到她逃不掉陰霾。而她今次被當年朋友Javi熱誠邀請，測試突破性的新追蹤系統，今次大家又會不會身陷可怕天災中？今次將90年代經典災難片注入新世代元素，讓大家身歷其境！

上映日期： 7月18日

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【7月片單｜上映電影推介】7. 全謊位登月 - Fly Me To The Moon：秘密進行「扮登月」後備計劃

美國電影《全謊位登月》故事發生在冷戰時期，當時美蘇太空競賽爭個你死我活。嘉莉被挖角為美國太空總署（NASA）提升公眾形象，雖然火箭發射總監戴高爾不喜歡科學商業化，但因為總統下令國家級登月任務不容有失，所以只好配合嘉莉。二人秘密進行「扮登月」後備計劃，到底最後會變成怎樣？

上映日期： 7月11日

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