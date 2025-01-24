第97屆奧斯卡提名名單｜《毒王女人夢》13項提名、狄美摩亞首入圍最佳女主角感榮幸 加州山火憂慮

第97屆奧斯卡金像獎公布提名名單，因受加州山火影響，提名儀式延至昨晚（23日）舉行，在23項提名名單中，《毒王女人夢》（Emilia Pérez）成為得獎大熱，獲13項提名。至於《魔法壞女巫》、《粗獷派建築師》同時獲10項提名。《教宗選戰》（Conclave）和《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）就各獲6項提名。 頒獎禮將會在3月2日舉行，大家密切期待！

在23項提名名單中，《毒王女人夢》（Emilia Pérez）成為得獎大熱，獲13項提名。至於《魔法壞女巫》，《粗獷派建築師》同時獲10項提名。《教宗選戰》（Conclave）和《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）就各獲6項提名。 頒獎禮上各電影競爭激烈，戰況緊張，大家都密切期待賽果！

去年，有不少大片推出，歌舞犯罪喜劇片《毒王女人夢》去年奪康城影展「評審團獎」和「最佳女演員獎」，還有先在金球獎「最佳劇情片」、「最佳導演」和「最佳男主角」的《粗獷派建築師》（The Brutalist）、妮歌潔曼主演的情色驚悚片《乖女孩》（Babygirl）等。

獲最多提名的是《毒王女人夢》總共13項，而《魔法壞女巫》和《粗獷派建築師》有10項提名，《教宗選戰》（Conclave）和《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）就各獲6項提名。這幾套電影，在之前的電影頒獎禮如金球獎等，都獲得不少獎項。

最佳男、女主角獎方面，跟之前的金球獎頒獎禮等入圍名單差不多，狄美摩亞（Demi Moore）於金球獎勇奪「喜劇類電影女主角」，狀態大勇，相信是跟《魔法壞女巫》Cynthia Erivo之爭。「最佳男主角」方面，仍然有艾哲倫保迪（Adrien Brody），而甜茶（Timothée Chalamet）亦有望憑《搖滾詩人：未知的傳奇》爭影帝，不過《飛黃騰達》（The Apprentice）男主角施巴斯坦（Sebastian Stan）呼聲也甚高。

去年憑話題作《完美物質》首先在金球獎奪后的62歲狄美摩亞（Demi Moore），當然成為大熱，也是她首次有份提名《奧斯卡》，但她因洛杉磯北部出現新山火火頭影響心情。她接受訪問自爆：「昨晚，洛杉磯又發生一場火災，我整晚都保持警惕，因為它離我們並不遠。」但她表示這個提名，對於自己和電影團隊也會感到鼓舞及有意義。

2025奧斯卡入圍名單：

【最佳影片】

《艾諾拉》 （Anora）

《粗獷派建築師》 （The Brutalist）

《巴布狄倫：搖滾詩人》 （A Complete Unknown）

《秘密會議》（Conclave）

《沙丘：第二部》（Dune: Part Two）

《璀璨女人夢》（Emilie Pérez）

《我仍在此》（I’m Still Here）

《尼克男孩》（Nickel Boys）

《懼裂》（The Substance）

《魔法壞女巫》（Wicked）

【最佳女主角】

《完美物質》Demi Moore（狄美摩亞）

《魔法壞女巫》Cynthia Erivo

《璀璨女人夢》Karla Sofia Gascón

《艾諾拉》Mikey Madison

《我仍在此》Fernanda Torres

【最佳男主角】

《搖滾詩人：未知的傳奇》Timothée Chalamet

《粗獷派建築師》Adrian Brody

《監獄之歌》Colman Domingo

《飛黃騰達》Sebastian Stan

《教宗選戰》Ralph Fiennes

【最佳導演】

《艾諾拉》Sean Baker

《粗獷派建築師》Brady Corbet

《巴布狄倫：搖滾詩人》James Mangold

《璀璨女人夢》Jacques Audiard

《完美物質》Coralie Fargeat

【最佳男配角】

《阿諾拉》Yura Borisov

《跳痛之旅》Kieran Culkin

《巴布狄倫：搖滾詩人》Edward Norton

《粗獷派建築師》Guy Pearce

《狂人法則》 Jeremy Strong

【最佳女配角】

《巴布狄倫：搖滾詩人》Monica Barbaro

《魔法壞女巫》Ariana Grande

《粗獷派建築師》Felicity Jones

《教宗選戰》Isabella Rossellini

《璀璨女人夢》Zoe Saldaña

【最佳原創歌曲】

《El Mal》／《璀璨女人夢》

《The Journey》／《戰地信差》

《Like a Bird》／《辛辛監獄劇團》

《Mi Camino》／《璀璨女人夢》

《Never Too Late》／《艾爾頓強：Never Too Late》

【最佳配樂】

《粗獷派建築師》

《教宗選戰》

《璀璨女人夢》

《魔法壞女巫》

《荒野機器人》

【最佳音效】

《巴布狄倫：搖滾詩人》

《沙丘：第二部》

《璀璨女人夢》

《魔法壞女巫》

《荒野機器人》

【最佳實景短片】

《A Lien》

《Anuja》

《I’m Not a Robot》

《The Last Ranger》

《A Man Who Could Not Remain Silent》

【最佳攝影】

《粗獷派建築師》

《沙丘：第二部》

《璀璨女人夢》

《瑪麗亞》

《吸血鬼：諾斯費拉圖》

【最佳紀錄片】

《黑箱日記》（Black Box Diaries）

《你的國，我的家》（No Other Land）

《危脆之戰》（Porcelain War）

《政變配樂》（暫譯，Soundtrack to a Coup d’Etat）

《加拿大原住民之殤》（Sugarcane）

【最佳紀錄短片】

《Death By Numbers》

《I Am Ready, Warden》

《Incident》

《Instruments of a Beating Heart》

《Death By Numbers》

【最佳剪輯】

《艾諾拉》

《粗獷派建築師》

《秘密會議》

《璀璨女人夢》

《魔法壞女巫》

【最佳視覺效果】

《異形：羅穆路斯》

《更好的人》

《沙丘：第二部》

《猩球崛起：王國誕生》

《魔法壞女巫》

【最佳國際影片】

巴西《我仍在此》（I’m Still Here）

丹麥《拿針的女孩》（暫譯）（The Girl with the Needle）

法國《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）

德國《一念菩提》（The Seed of the Sacred Fig）

拉脫維雅《喵的奇幻漂流》（Flow）

【最佳服裝設計】

《巴布狄倫：搖滾詩人》

《秘密會議》

《神鬼戰士II》

《吸血鬼：諾斯費拉圖》

《魔法壞女巫》

【最佳製作設計】

《粗獷派建築師》

《秘密會議》

《沙丘：第二部》

《吸血鬼：諾斯費拉圖》

《魔法壞女巫》

【最佳化妝與髮型設計】

《非常男人》

《璀璨女人夢》

《吸血鬼：諾斯費拉圖》

《劇烈》

《魔法壞女巫》

【最佳改編劇本】

《巴布狄倫：搖滾詩人》

《秘密會議》

《璀璨女人夢》

《尼克小子》

《辛辛監獄劇團》

【最佳原創劇本】

《艾諾拉》

《粗獷派建築師》

《跳痛之旅》

《9月5日》

《劇烈》

【最佳動畫長片】

《喵的奇幻漂流》

《腦筋急轉彎2》

《蝸牛少女回憶錄》

《酷狗寶貝之復仇企鵝》

《荒野機器人》

【最佳動畫短片】

《Beautiful Men》

《In the Shadow of the Cypress》

《Magic Candies》

《Wander to Wonder》

《Yuck!》