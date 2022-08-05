又關「元宇宙」事？從碳達峰到碳中和，中國有信心30年就實現到？關鍵在碳審核？

筆者於上期文章已解釋過，元宇宙是能量和數據的昇華版。元宇宙是連結群眾的一個場景，它可以是線下實體的，也可以是虛擬的。在今天的世界裡，都是依賴互聯網去創造另一個宇宙去連結每一個個體，而這個宇宙是需要數據中心的雲端儲存和算法去支撐。數據中心牽涉的能量不低，數據需求量每四年便會翻一番，有機構預測，數據中心十年後可能佔全球能源消耗的兩成，這樣便會促使傳統的生產、因為數據而需要的能量極速增長。若果人類放任讓傳統化石能源去解決，碳的排放量便會同步增長，若果我把碳排放量放在z軸中，碳排放量（以長立方體去表示）只會愈來愈大，我們需要想辦法控制它，並希望控制它至一個極限，即碳達峰。透過減排、節能和固碳（Carbon Fixation）將它減少，由一個集裝箱體積的縮小成一個冰箱，再由冰箱的一個體積的縮小成一個紙皮箱，最後把紙皮箱體積清成零，即碳中和。

（圖片由作者提供）

這看似是一個不可能的任務，因為全球經濟長線在增長中，即y軸的傳統生產而出現的能量在增加中，另一方面如上述數據用量也在增加，也會加大能量的需求，會大大增加碳排放量，我們需要作沙盤演算，需要作甚麼方法才能控制達峰，並慢慢達至中和？筆者想提醒大家「零排放」和「碳中和」的分別，後者是計算總和的數值，一間工廠生產貨品的碳排放是可以從另外新增的林業的固碳量作抵銷，或工廠可以在市場上買碳匯（Carbon Credits）作補償，如中古時代的贖罪券。

中國便是建於其經濟發展和數據用量，科學化的計算碳排放量的增長，用適當的措施應用以後得出2030年是碳達峰，2060年便可以達至碳中和，並非拍拍腦袋而出現的口號，為了完成任務會按實際主產需求把配額分配給省、市政府和企業，那麼碳審核（Carbon Audit）將會是未來很重要的一環，大量相關工種會應運而生，先行者要捕捉未來的風口，「綠領」將取代白領成為最有前途的行業。