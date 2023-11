西營盤超人氣西餐廳實力取勝！重磅炭燒美國安格斯斧頭扒、超新鮮生蠔、港式腐乳豬肉韭菜花炒意粉，加$88任飲酒！街坊遊客都捧場

從新聞與網絡聽到的,都是香港餐飲界好慘淡、陷入低潮、連星級餐廳都面臨或已倒閉云云,但在市面上,是存在不少生意穩定兼贏得口碑的人氣店舖……

今次介紹的餐廳,位於西營盤的Cafe 2 Oyster n Grill —— 老老實實,雖然該店已經營了一段日子,但我從來都不認識亦沒聽聞,主要原因是我並非香港中西區住客兼常客,此外該店並非甚麼米記星級名店或IG熱門搜尋,所以呢,我對Cafe 2 Oyster n Grill毫不認知,應該是合情合理。

不過,Cafe 2 Oyster n Grill是有其知名度,而且有強力實證,當我到飲食平台Openrice查看該店,便發現它竟然有453個正評、14個OK評、11個負評,換句話說,負評只佔整體評論的2.3%,對任何 —— 是任何食店來說,這條數都是夢寐以求的,更何況這間餐廳跟市中心和遊客區是有一段距離,要得到如此數量的客人光臨再給予好評,絕不易容吧。

Cafe 2 Oyster n Grill位於西營盤,與市中心和遊客區有點距離,但不減其人氣。

室內以仿木牆壁與皮製梳化為主調,帶有西部鄉土情懷。

紅磚裝飾與木製枱面,延續室內木與土的啡色調子。

近窗的位置較為得到客人歡心,可一邊輕鬆用餐一邊觀看窗外流動景色。

老闆Chris Wright原籍澳洲,店舖菜式也帶著傳統澳洲菜式的簡單、直接、豐盛和分量大。

我估計,Cafe 2 Oyster n Grill成功之處,是提供簡易、直接、實在兼物有所值的餐點,各式小食、頭盤、拼盤、扒類、意粉、薄餅、甜品,不至於很有創新感,卻像熟悉的老朋友,到時到候食客就想跟它共處。老闆Chris Wright謂,對於得到附近街坊和各方顧客支持感到非常欣慰,在Openrice得到300個正評時曾得到有關方面頒予認證,更想不到有些遊客都聞風以至,不單增添了更多正評,還在Tripadvisor得到「Traveler’s Choice 2023」殊榮。

Cafe 2 Oyster n Grill其中一個至勝之道,大概是非常慷慨的free flow酒精與飲料,只要每位顧客惠顧$200或以上,即可以$88價錢任飲指定紅酒、白酒、有氣酒、啤酒、汽水、茶類、fruit punch等等,對於熱愛飲酒的客人(尤其是外籍人士),這個絕對是重大好消息。說到底,很多食肆都依靠酒水賺多點錢,而有不少自恃嬌貴的餐廳都收取頗昂貴的蒸餾水和熱茶錢,相比之下,Cafe 2 Oyster n Grill簡直是香港餐飲界的再世觀世音 —— 或者耶穌 if you want to。

每位客人惠顧$200或以上,另加$88即可享用free flow酒精與飲料。

任飲選擇中的法國St Louis Blanc de Blanc Brut,不扮高深只求啱飲。

首先出場的是小食,其中一款是西班牙蒜味蝦,即是西班牙菜式中最常見的Gambas al Ajillo,傳統做法是把調味的橄欖油煮滾,再把去殼蝦仁放入慢慢半煮半浸熟,Cafe 2 Oyster n Grill的版本並不是正宗做法,沒有把滾燙橄欖油「浸沒蝦仁」,但蒜味醬汁都頗夠味道。

西班牙蒜味蝦,即是西班牙傳統菜Gambas al Ajillo,以熱橄欖油把蝦半煮半浸熟。

