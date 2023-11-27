金馬獎2023｜第60屆金馬獎得獎名單+4大看點！梁朝偉「另類」方式出現？阮經天頒獎時被打？

第60屆金馬獎在11月25日舉行，是電影業界一大盛事。而今年是大家有沒有留意誰得到今屆的影帝影后呢？不知道的話就要看下去了，今次為大家整理好第60屆金馬獎的得獎名單及5大亮點！

金馬獎2023得獎名單

最佳劇情片：石門 Stonewalling

最佳紀錄片：青春（春）YOUTH (Spring)

最佳動畫片：八戒 PIGSY

最佳劇情短片：直到我看見彼岸 Before the Box Gets Emptied

最佳紀錄短片：備忘錄 The Memo

最佳動畫短片：夏夢迴 Monsoon Blue

最佳導演：蕭雅全(老狐狸Old Fox)

最佳男主角：吳慷仁(富都青年Abang Adik)

最佳女主角：林品彤(小曉Trouble Girl)

最佳男配角：陳慕義(老狐狸Old Fox)

最佳女配角：方志友(本日公休Day Off)

最佳新導演：卓亦謙(年少日記Time Still Turns The Pages)

最佳新演員：謝咏欣(但願人長久Fly Me to the Moon)

最佳原著劇本：孫杰(大山來了The Mountain Is Coming)

最佳改編劇本：吳瑾蓉、程偉豪(關於我和鬼變成家人的那件事Marry My Dead Body)

最佳攝影：余靜萍(（真）新的一天Fish Memories)

最佳視覺效果：嚴振欽(疫起Eye of the Storm)

最佳美術設計：黃美清、涂碩峯(疫起Eye of the Storm)

最佳造型設計：王誌成、高仙齡(老狐狸Old Fox)

最佳動作設計：洪昰顥(周處除三害The Pig, the Snake and the Pigeon)

最佳原創電影音樂：侯志堅(老狐狸Old Fox)

最佳原創電影歌曲：同款(詞：吳念真/曲：陳建騏/唱 : 洪佩瑜(本日公休Day Off))

最佳剪輯：石門Stonewalling

最佳音效：杜篤之、吳書瑤、陳冠廷(五月雪Snow in Midsummer)

年度台灣傑出電影工作者：林仕肯

終身成就獎：林青霞、陳坤厚

吳慷仁以《富都青年》得到第60屆金馬獎「最佳男主角」(圖片來源：YouTube@TGHFF)

林品彤以《小曉》得到「最佳女主角」(圖片來源：YouTube@TGHFF)

吳慷仁以《富都青年》得到第60屆金馬獎「最佳男主角」，成為影帝；林品彤則以《小曉》得到「最佳女主角」，成為影后！而香港電影在金馬獎上得到不少獎項，好像是「最佳新導演」由《年少日記》導演卓亦謙奪得；謝咏欣亦憑《但願人長久》奪得「最佳新演員」；香港鮮浪潮導演何思蔚憑《直到我看見彼岸》奪得「最佳劇情短片」；《夏夢迴》則得到最佳動畫短片。

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