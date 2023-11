金馬獎2023｜第60屆金馬獎得獎名單+4大看點！梁朝偉「另類」方式出現？阮經天頒獎時被打？

第60屆金馬獎在11月25日舉行,是電影業界一大盛事。而今年是大家有沒有留意誰得到今屆的影帝影后呢?不知道的話就要看下去了,今次為大家整理好第60屆金馬獎的得獎名單及5大亮點!

金馬獎2023得獎名單

最佳劇情片:石門 Stonewalling

最佳紀錄片:青春(春)YOUTH (Spring)

最佳動畫片:八戒 PIGSY

最佳劇情短片:直到我看見彼岸 Before the Box Gets Emptied

最佳紀錄短片:備忘錄 The Memo

最佳動畫短片:夏夢迴 Monsoon Blue

最佳導演:蕭雅全(老狐狸Old Fox)

最佳男主角:吳慷仁(富都青年Abang Adik)

最佳女主角:林品彤(小曉Trouble Girl)

最佳男配角:陳慕義(老狐狸Old Fox)

最佳女配角:方志友(本日公休Day Off)

最佳新導演:卓亦謙(年少日記Time Still Turns The Pages)

最佳新演員:謝咏欣(但願人長久Fly Me to the Moon)

最佳原著劇本:孫杰(大山來了The Mountain Is Coming)

最佳改編劇本:吳瑾蓉、程偉豪(關於我和鬼變成家人的那件事Marry My Dead Body)

最佳攝影:余靜萍((真)新的一天Fish Memories)

最佳視覺效果:嚴振欽(疫起Eye of the Storm)

最佳美術設計:黃美清、涂碩峯(疫起Eye of the Storm)

最佳造型設計:王誌成、高仙齡(老狐狸Old Fox)

最佳動作設計:洪昰顥(周處除三害The Pig, the Snake and the Pigeon)

最佳原創電影音樂:侯志堅(老狐狸Old Fox)

最佳原創電影歌曲:同款(詞:吳念真/曲:陳建騏/唱 : 洪佩瑜(本日公休Day Off))

最佳剪輯:石門Stonewalling

最佳音效:杜篤之、吳書瑤、陳冠廷(五月雪Snow in Midsummer)

年度台灣傑出電影工作者:林仕肯

終身成就獎:林青霞、陳坤厚

吳慷仁以《富都青年》得到第60屆金馬獎「最佳男主角」(圖片來源:YouTube@TGHFF)

林品彤以《小曉》得到「最佳女主角」(圖片來源:YouTube@TGHFF)

吳慷仁以《富都青年》得到第60屆金馬獎「最佳男主角」,成為影帝;林品彤則以《小曉》得到「最佳女主角」,成為影后!而香港電影在金馬獎上得到不少獎項,好像是「最佳新導演」由《年少日記》導演卓亦謙奪得;謝咏欣亦憑《但願人長久》奪得「最佳新演員」;香港鮮浪潮導演何思蔚憑《直到我看見彼岸》奪得「最佳劇情短片」;《夏夢迴》則得到最佳動畫短片。

