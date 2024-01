電影推薦 | 香港電影評論學會大獎得獎名單出爐！Lokman@MIRROR、林家棟主演《命案》獲最佳電影！余香凝奪影后！影帝屬呢位台灣演員？即睇8部推介電影

第三十屆「香港電影評論學會大獎」得獎名單出爐!今年設有5個獎項及8部推介電影,香港電影評論學會形容今屆的最佳男女演員競爭激烈,想知誰今屆影帝、影后花落誰家?當中有沒有你的心水好戲?即睇得獎名單!

50部電影爭5個獎!一電影囊括兩大獎項

香港電影評論學會以2023年曾在香港戲院作首輪公開售票放映,並於一星期內上映不少於五場為標準,得出入選電影共有50部,最後環繞討論的佳作,主要不離10至12部,當中《但願人長久》成為大贏家,而「最佳編劇」經過熾熱討論,祝紫嫣憑自編自導兼自演首部劇情長片,提煉自身經驗,情深之餘同時具敏感觀察製片,最終揮低《年少日記》及《命案》,以些微票數險勝資深編劇游乃海,奪得「最佳編劇」。

(圖片來源:但願人長久 Fly Me to the Moon Facebook)

而競爭最激烈的「最佳男演員」經過5次投票表決,每次淘汰得票最低者之後,亦由《但願人長久》的男主角吳慷仁以細膩的演技,帶出最初與兩個小女兒親切互動,中段尊嚴失落,毒癮發作時和青春期長女肢體衝突,到垂垂老矣渴望與女兒修補關係的矛盾情感,力壓《年少日記》的黃梓樂、《但願人長久》的吳慷仁、《第八個嫌疑人》的大鵬、《金手指》的梁朝偉、《命案》的楊樂文和林家棟,勇奪影帝殊榮,憑住兩大獎項成為今屆贏家!

(圖片來源:但願人長久 Fly Me to the Moon Facebook)

講完影帝就要看看影后屬誰!《白日之下》的余香凝、梁雍婷和《填詞L》的鍾雪瑩的票數叮噹馬頭!經過四次投票表決,每次淘汰得票最低者,最後由余香凝勝出,登上香港電影評論學會大獎的影后寶座,她被評為「演來氣度連貫、徐疾有致,眼神與身姿堅定而自信」,實在是實至名歸。

(圖片來源:白日之下 In Broad Daylight Facebook)

至於「最佳導演」就由李子俊憑著第二部執導長片《第八個嫌疑人》奪得,香港電影評論學會讚揚他以低迴而不困惑的目光,跨境入地揭露行將被遺忘的真實罪案,呈現主角心性被侵蝕的狀貌,走出魔性人性傳統二元的因果論述,電影實而不華!

(圖片來源:inbroaddaylightfilm @ IG)

而MIRROR成員楊樂文Lokman及林家棟主演的《命案》則摘下「最佳電影」大獎,香港電影評論學會描述這是一部與天較勁的狂想式電影,出入天命、人事、因果重重哲理,編劇意念奇詭中外罕見,加上鄭保瑞的凌厲影像風格,時有黑色幽默方式處理,再由演員歇斯底里呈現,成就了銀河映像又一警匪片力作。

(圖片來源:命案 Mad Fate Facebook)

第三十屆「香港電影評論學會大獎」得獎名單

最佳電影:《命案》

最佳導演:李子俊(《第八個嫌疑人》)

最佳編劇:祝紫嫣(《但願人長久》)

最佳男演員:吳慷仁(《但願人長久》)

最佳女演員:余香凝(《白日之下》)

