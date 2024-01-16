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16/01/2024

電影推薦 | 香港電影評論學會大獎得獎名單出爐！Lokman@MIRROR、林家棟主演《命案》獲最佳電影！余香凝奪影后！影帝屬呢位台灣演員？即睇8部推介電影

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Text: Kennis Wong

　　第三十屆「香港電影評論學會大獎」得獎名單出爐！今年設有5個獎項及8部推介電影，香港電影評論學會形容今屆的最佳男女演員競爭激烈，想知誰今屆影帝、影后花落誰家？當中有沒有你的心水好戲？即睇得獎名單！

 

50部電影爭5個獎！一電影囊括兩大獎項

 

　　香港電影評論學會以2023年曾在香港戲院作首輪公開售票放映，並於一星期內上映不少於五場為標準，得出入選電影共有50部，最後環繞討論的佳作，主要不離10至12部，當中《但願人長久》成為大贏家，而「最佳編劇」經過熾熱討論，祝紫嫣憑自編自導兼自演首部劇情長片，提煉自身經驗，情深之餘同時具敏感觀察製片，最終揮低《年少日記》及《命案》，以些微票數險勝資深編劇游乃海，奪得「最佳編劇」。

 

（圖片來源：但願人長久 Fly Me to the Moon Facebook）

 

　　而競爭最激烈的「最佳男演員」經過5次投票表決，每次淘汰得票最低者之後，亦由《但願人長久》的男主角吳慷仁以細膩的演技，帶出最初與兩個小女兒親切互動，中段尊嚴失落，毒癮發作時和青春期長女肢體衝突，到垂垂老矣渴望與女兒修補關係的矛盾情感，力壓《年少日記》的黃梓樂、《但願人長久》的吳慷仁、《第八個嫌疑人》的大鵬、《金手指》的梁朝偉、《命案》的楊樂文和林家棟，勇奪影帝殊榮，憑住兩大獎項成為今屆贏家！

 

（圖片來源：但願人長久 Fly Me to the Moon Facebook）

 

　　講完影帝就要看看影后屬誰！《白日之下》的余香凝、梁雍婷和《填詞L》的鍾雪瑩的票數叮噹馬頭！經過四次投票表決，每次淘汰得票最低者，最後由余香凝勝出，登上香港電影評論學會大獎的影后寶座，她被評為「演來氣度連貫、徐疾有致，眼神與身姿堅定而自信」，實在是實至名歸。

 

（圖片來源：白日之下 In Broad Daylight Facebook）

 

　　至於「最佳導演」就由李子俊憑著第二部執導長片《第八個嫌疑人》奪得，香港電影評論學會讚揚他以低迴而不困惑的目光，跨境入地揭露行將被遺忘的真實罪案，呈現主角心性被侵蝕的狀貌，走出魔性人性傳統二元的因果論述，電影實而不華！

 

（圖片來源：inbroaddaylightfilm @ IG）

 

　　而MIRROR成員楊樂文Lokman及林家棟主演的《命案》則摘下「最佳電影」大獎，香港電影評論學會描述這是一部與天較勁的狂想式電影，出入天命、人事、因果重重哲理，編劇意念奇詭中外罕見，加上鄭保瑞的凌厲影像風格，時有黑色幽默方式處理，再由演員歇斯底里呈現，成就了銀河映像又一警匪片力作。

 

（圖片來源：命案 Mad Fate Facebook）

 

第三十屆「香港電影評論學會大獎」得獎名單

最佳電影：《命案》

最佳導演：李子俊（《第八個嫌疑人》）

最佳編劇：祝紫嫣（《但願人長久》）

最佳男演員：吳慷仁（《但願人長久》）

最佳女演員：余香凝（《白日之下》）

 

下一頁：8部推薦電影出爐！

 

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